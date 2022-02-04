Египет вышел в финал КАН, Реал вылетел из Кубка, Прометей снова проиграл

Главные новости за 3 февраля на Sport.ua

  • 04.02.2022 02:30
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Египет вышел в финал КАН, Реал вылетел из Кубка, Прометей снова проиграл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 февраля.

1. Кто выиграет Золотую бутсу-2022? Sport.ua – о лучших бомбардирах топовых европейских лиг.

2. В составе олимпийской сборной Украины зафиксирован еще один случай ковида. Фигурист Иван Шмуратко получил положительный результат теста.

3. Реал выбыл из Кубка Испании, пропустив в Бильбао на 89-й мин. Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч с «Атлетиком» оставался в резерве.

4. Прометей проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов. В Стамбуле украинские волейболистки уступили российскому «Локомотиву».

5. Салах в финале. Египет обыграл Камерун по пенальти и поборется за титул. Для определения второго финалиста Кубка Африки понадобилась серия пенальти.

6. Названы имена флагоносцев сборной Украины на Олимпиаде в Пекине. Александр Абраменко и Александра Назарова выйдут с флагом Украины во время «Парада стран».

7. Мешок денег. Россия получит двойные премиальные за победу над Украиной. В случае победы над «сине-желтыми», каждый игрок сборной России заработает минимум €17,5 тысяч.

8. Обалденный трансфер. Металлист подписал бразильского форварда за 2 млн евро. По словам Ярославского, Давид да Ора быстрее Тайсона, с ударом круче Жажи.

9. Сдался? Новак Джокович решил вакцинироваться. На это решение повлияла победа Рафаэля Надаля на Australian Open.

10. Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Это катастрофа». Наставник украинских биатлонисток – о положительном ПРЦ-тесте Елены Билосюк.

Источник — Sport.ua

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