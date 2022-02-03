Сдался? Новак Джокович решил вакцинироваться

Первая ракетка мира Новак Джокович, который является принципиальным противником вакцинации, все же решил сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил биограф серба Даниэль Мукш.

По его мнению, на это решение повлияла победа Рафаэля Надаля на Australian Open-2021:

«Из того, что я слышал от его окружения, думаю, что Джокович вакцинируется. Возможно, финал Australian Open повлиял на это решение. Возможно, к этому его подтолкнул 21-й титул Надаля на турнирах Большого шлема».

Ранее Джокович пообещал раскрыть подробности своей депортации из Австралии.