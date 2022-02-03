Сдался? Новак Джокович решил вакцинироваться

На это решение повлияла победа Рафаэля Надаля на Australian Open

  • 03.02.2022 20:04
  • 513 просмотров
  • 4 комментария
Сдался? Новак Джокович решил вакцинироваться
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович, который является принципиальным противником вакцинации, все же решил сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил биограф серба Даниэль Мукш.

По его мнению, на это решение повлияла победа Рафаэля Надаля на Australian Open-2021:

«Из того, что я слышал от его окружения, думаю, что Джокович вакцинируется. Возможно, финал Australian Open повлиял на это решение. Возможно, к этому его подтолкнул 21-й титул Надаля на турнирах Большого шлема».

Ранее Джокович пообещал раскрыть подробности своей депортации из Австралии.

Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Smart, 03.02.2022 20:25
    +3
    Артем Дима футболист, 03.02.2022 20:14
    Джокович не прогибайся под рептилоидов! Не вводите себе это чипы! Одумайся
    Если Джокович не вакцинируется, у него могут возникнуть большие проблемы в дальнейшей карьере...
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    antt, 03.02.2022 20:33
    +1
    То ж очевидно що це великий промах Джоковича допустити перемогу Надаля на своєму "рідному" аустраліан опен, а впереді вже свій гренд слем для Надаля. Де Джокович може відстати від іспанця вже на дві перемоги в турнірах ВШ. Навіть в такому випадку Джокович може програти у Франції а потім не відновитися до Уімблдону. Але не думав що він так швидко змінить свої антивакцинаторські принципи і скаже прямо причину, що все проти Надаля. А до літа ситуація стосовно коронавірусу може змінитися.
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    online
    Саша Денисов, 03.02.2022 20:33
    0
    Артем Дима футболист, 03.02.2022 20:30
    Из-за здоровья?
    Его ни на один крупный турнир не допустят без вакцинации. Можно ракетку вешать на гвоздь
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    Артем Дима футболист, 03.02.2022 20:30
    -1
    Smart, 03.02.2022 20:25
    Если Джокович не вакцинируется, у него могут возникнуть большие проблемы в дальнейшей карьере...
    Из-за здоровья?
    Ссылка
    Артем Дима футболист, 03.02.2022 20:14
    -4
    Джокович не прогибайся под рептилоидов! Не вводите себе это чипы! Одумайся
    Ссылка
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