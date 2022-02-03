Расскажет все. Джокович пообещал раскрыть подробности скандала в Австралии

Теннисист Новак Джокович, которого из-за отсутствия вакцинации не допустили на Australian Open, а затем депортировали из страны, пообещал рассказать подробности того, как все происходило.
«Я никак не комментировал всю эту ситуацию. Проявите терпение, и в следующие 7-10 дней я расскажу подробно обо всем, что случилось в Австралии».
«Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне поддержку. Меня там заперли в одиночестве, но я чувствовал помощь и своих родственников, и всех граждан Сербии», - сказал Джокович.
Мужской турнир Australian Open выиграл Рафаэль Надаль.
Источник — Ubitennis
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