Расскажет все. Джокович пообещал раскрыть подробности скандала в Австралии

Теннисист Новак Джокович, которого из-за отсутствия вакцинации не допустили на Australian Open, а затем депортировали из страны, пообещал рассказать подробности того, как все происходило.

«Я никак не комментировал всю эту ситуацию. Проявите терпение, и в следующие 7-10 дней я расскажу подробно обо всем, что случилось в Австралии».

«Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне поддержку. Меня там заперли в одиночестве, но я чувствовал помощь и своих родственников, и всех граждан Сербии», - сказал Джокович.

Мужской турнир Australian Open выиграл Рафаэль Надаль.