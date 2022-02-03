Кто выиграет Золотую бутсу-2022?

Половина сезона в клубном футболе уже позади. Самое время подводить промежуточные итоги, в том числе и в гонке бомбардиров. «Золотая бутса» – престижная индивидуальная награда, которую стремится выиграть практически каждый нападающий. Но достанется она только кому-то одному. В прошлом году «Золотую бутсу» получил форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляк снова в числе фаворитов, но у него есть достойные соперники. Далее рассмотрим подробнее главных претендентов на «Золотую бутсу» из каждой топ-лиги Европы.

Лига 1

В чемпионате Франции плотная гонка бомбардиров. Пока возглавляет этот список нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. На его счету 13 забитых мячей к настоящему времени, причем 6 – с пенальти. Всего на 1 гол отстает форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Далее идут сразу 5 игроков, которые забили по 10 мячей. В этот список входит в том числе и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. По 10 голов также имеют Людовик Ажорк («Страсбур»), Мартин Террье («Ренн»), Гаэтан Лаборд («Монпелье») и Амин Гуири («Ницца»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

От Франции достаточно претендентов на «Золотую бутсу». Причем главным в этом списке по умолчанию является Мбаппе. Форварду «ПСЖ» может быть достаточно 60-ти минут, чтобы сократить отставание от Бен-Йддера. Неймар пропускает львиную долю сезона из-за травмы, а Лионель Месси пока не может обрести себя в новом чемпионате. Сама судьба благоволит Килиану быть лидером парижан в текущем сезоне. Вполне возможно, что это последний сезон в «ПСЖ» для молодого форварда. Так почему бы не провести его на максимуме возможностей? Шансы блеснуть в мадридском «Реале» у него еще будут.

АПЛ

Главным претендентом на «Золотую бутсу» от АПЛ является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Причем с приличным отрывом от ближайшего преследователя в лице другого игрока «красных» – Диогу Жоты. На счету египтянина сейчас 16 голов, а у португальца 10 мячей. Тройку лучших бомбардиров Премьер-лиги замыкает Джейми Варди. Форвард «Лестера» имеет на своем счету 9 голов. Жоту сложно рассматривать в качестве претендента на «Золотую бутсу». Для этого ему нужно стать как минимум лучшим бомбардиром «Ливерпуля», что маловероятно. Салах – другое дело.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египтянин уже забил 16 мячей в АПЛ – на 6 голов меньше, чем за весь прошлый сезон. Он вполне может повторить кампанию 2017/18, которая стала для него лучшей в карьере по результативности. Тогда футболист только в Премьер-лиге забил 32 гола, но для «Золотой бутсы» этого оказалось недостаточно. Салах ударно провел первую половину текущего сезона. По второй части пока есть вопросы. Многое будет зависеть от того, в каких кондициях египтянин вернется из Кубка африканских наций. И в каком настроении.

Ла Лига

Одним из главных героев текущего сезона Ла Лиги является вингер мадридского «Реала» Винисиус. Наконец-то бразилец показывает ту результативность, которую от него давно ждали. Но он пока не лучший бомбардир чемпионата Испании. К настоящему времени Винисиус забил 12 мячей в Ла Лиге. Такое же количество голов на своем счету имеют Рауль де Томас («Эспаньол») и Хуанми («Бетис»). Впереди этой группы идет форвард «Реала» Карим Бензема, на счету которого 17 забитых мячей в чемпионате Испании. Он, собственно, и возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Француз проводит очень хороший сезон. Уже сейчас на его счету всего на 5 голов меньше, чем за всю минувшую кампанию чемпионата Испании. Бензема хочет видеть себя в тройке претендентов на «Золотой мяч». Это будет сложно, поскольку в этом плане многое будет зависеть от команды и ее достижений. Побороться за «Золотую бутсу» – более реалистичная задача. В трех предыдущих сезонах Ла Лиги Карим стабильно забивал не менее 20-ти мячей и сейчас приближается к этому показателю. Бензема – лучший бомбардир «королевского клуба» после ухода Криштиану Роналду. Карим заслуживает какую-нибудь индивидуальную награду.

Серия А

В Италии 2 основных претендента на «Золотую бутсу». Один из них – Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» уже получал эту награду в 2020-м году и, наверняка, не откажется от нее еще раз. На счету футболиста 17 забитых мячей в национальном первенстве. Это лучший показатель в Серии А, который с итальянцем разделяет новичок «Ювентуса» Душан Влахович. Первую тройку замыкает нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Сын главного тренера «Атлетико» забил 12 мячей в Серии А. Это хороший показатель, учитывая клуб, за который он выступает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

У Иммобиле серьезный конкурент в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии и, следовательно, в борьбе за «Золотую бутсу». С другой стороны, результативность у Влаховича может снизиться. Никто не знает, как пойдут дела у серба в Турине. Сменить команду посреди сезона – непростой вызов. К тому же, в «Ювентусе» от него сразу будут высокие ожидания, а в «Фиорентине» он мог чувствовать себя свободнее. Многое также будет зависеть от игры «бьянконери» и тактических решений Массимилиано Аллегри. В общем, пока вокруг Влаховича много неопределенностей, Иммобиле может брать инициативу в свои руки.

Бундеслига

Лучшим бомбардиром чемпионата Германии сейчас является Роберт Левандовски, что, в принципе, ожидаемо. К настоящему времени форвард «Баварии» забил 23 гола. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд занимает только 3-е место в бомбардирской гонке Бундеслиги. На его счету 16 забитых мячей в чемпионате Германии. В текущем сезоне футболиста подводят проблемы со здоровьем. Между поляком и норвежцем расположился Патрик Шик. Форвард «Байера» приятно удивляет, собрав уже 18 голов к настоящему времени. Во многом благодаря результативности чеха «фармацевты» претендуют на место в зоне Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Практически нет сомнений в том, что Левандовски станет лучшим бомбардиром Бундеслиги по итогам сезона. Кроме того, Роберт снова главный претендент на «Золотую бутсу». Поляк опережает ближайших преследователей из других топ-лиг минимум на 6 голов. Это серьезный отрыв. Впереди еще половина сезона, но форвард «Баварии» уже сделал серьезную заявку на то, чтобы второй раз подряд стать лучшим бомбардиром Европы. Главное, чтобы здоровье не подводило.