Кто выиграет Золотую бутсу-2022?

Половина сезона в клубном футболе уже позади. Самое время подводить промежуточные итоги, в том числе и в гонке бомбардиров. «Золотая бутса» – престижная индивидуальная награда, которую стремится выиграть практически каждый нападающий. Но достанется она только кому-то одному. В прошлом году «Золотую бутсу» получил форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляк снова в числе фаворитов, но у него есть достойные соперники. Далее рассмотрим подробнее главных претендентов на «Золотую бутсу» из каждой топ-лиги Европы.
Лига 1
В чемпионате Франции плотная гонка бомбардиров. Пока возглавляет этот список нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. На его счету 13 забитых мячей к настоящему времени, причем 6 – с пенальти. Всего на 1 гол отстает форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Далее идут сразу 5 игроков, которые забили по 10 мячей. В этот список входит в том числе и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. По 10 голов также имеют Людовик Ажорк («Страсбур»), Мартин Террье («Ренн»), Гаэтан Лаборд («Монпелье») и Амин Гуири («Ницца»).
От Франции достаточно претендентов на «Золотую бутсу». Причем главным в этом списке по умолчанию является Мбаппе. Форварду «ПСЖ» может быть достаточно 60-ти минут, чтобы сократить отставание от Бен-Йддера. Неймар пропускает львиную долю сезона из-за травмы, а Лионель Месси пока не может обрести себя в новом чемпионате. Сама судьба благоволит Килиану быть лидером парижан в текущем сезоне. Вполне возможно, что это последний сезон в «ПСЖ» для молодого форварда. Так почему бы не провести его на максимуме возможностей? Шансы блеснуть в мадридском «Реале» у него еще будут.
АПЛ
Главным претендентом на «Золотую бутсу» от АПЛ является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Причем с приличным отрывом от ближайшего преследователя в лице другого игрока «красных» – Диогу Жоты. На счету египтянина сейчас 16 голов, а у португальца 10 мячей. Тройку лучших бомбардиров Премьер-лиги замыкает Джейми Варди. Форвард «Лестера» имеет на своем счету 9 голов. Жоту сложно рассматривать в качестве претендента на «Золотую бутсу». Для этого ему нужно стать как минимум лучшим бомбардиром «Ливерпуля», что маловероятно. Салах – другое дело.
Египтянин уже забил 16 мячей в АПЛ – на 6 голов меньше, чем за весь прошлый сезон. Он вполне может повторить кампанию 2017/18, которая стала для него лучшей в карьере по результативности. Тогда футболист только в Премьер-лиге забил 32 гола, но для «Золотой бутсы» этого оказалось недостаточно. Салах ударно провел первую половину текущего сезона. По второй части пока есть вопросы. Многое будет зависеть от того, в каких кондициях египтянин вернется из Кубка африканских наций. И в каком настроении.
Ла Лига
Одним из главных героев текущего сезона Ла Лиги является вингер мадридского «Реала» Винисиус. Наконец-то бразилец показывает ту результативность, которую от него давно ждали. Но он пока не лучший бомбардир чемпионата Испании. К настоящему времени Винисиус забил 12 мячей в Ла Лиге. Такое же количество голов на своем счету имеют Рауль де Томас («Эспаньол») и Хуанми («Бетис»). Впереди этой группы идет форвард «Реала» Карим Бензема, на счету которого 17 забитых мячей в чемпионате Испании. Он, собственно, и возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги.
Француз проводит очень хороший сезон. Уже сейчас на его счету всего на 5 голов меньше, чем за всю минувшую кампанию чемпионата Испании. Бензема хочет видеть себя в тройке претендентов на «Золотой мяч». Это будет сложно, поскольку в этом плане многое будет зависеть от команды и ее достижений. Побороться за «Золотую бутсу» – более реалистичная задача. В трех предыдущих сезонах Ла Лиги Карим стабильно забивал не менее 20-ти мячей и сейчас приближается к этому показателю. Бензема – лучший бомбардир «королевского клуба» после ухода Криштиану Роналду. Карим заслуживает какую-нибудь индивидуальную награду.
Серия А
В Италии 2 основных претендента на «Золотую бутсу». Один из них – Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» уже получал эту награду в 2020-м году и, наверняка, не откажется от нее еще раз. На счету футболиста 17 забитых мячей в национальном первенстве. Это лучший показатель в Серии А, который с итальянцем разделяет новичок «Ювентуса» Душан Влахович. Первую тройку замыкает нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Сын главного тренера «Атлетико» забил 12 мячей в Серии А. Это хороший показатель, учитывая клуб, за который он выступает.
У Иммобиле серьезный конкурент в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии и, следовательно, в борьбе за «Золотую бутсу». С другой стороны, результативность у Влаховича может снизиться. Никто не знает, как пойдут дела у серба в Турине. Сменить команду посреди сезона – непростой вызов. К тому же, в «Ювентусе» от него сразу будут высокие ожидания, а в «Фиорентине» он мог чувствовать себя свободнее. Многое также будет зависеть от игры «бьянконери» и тактических решений Массимилиано Аллегри. В общем, пока вокруг Влаховича много неопределенностей, Иммобиле может брать инициативу в свои руки.
Бундеслига
Лучшим бомбардиром чемпионата Германии сейчас является Роберт Левандовски, что, в принципе, ожидаемо. К настоящему времени форвард «Баварии» забил 23 гола. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд занимает только 3-е место в бомбардирской гонке Бундеслиги. На его счету 16 забитых мячей в чемпионате Германии. В текущем сезоне футболиста подводят проблемы со здоровьем. Между поляком и норвежцем расположился Патрик Шик. Форвард «Байера» приятно удивляет, собрав уже 18 голов к настоящему времени. Во многом благодаря результативности чеха «фармацевты» претендуют на место в зоне Лиги чемпионов.
Практически нет сомнений в том, что Левандовски станет лучшим бомбардиром Бундеслиги по итогам сезона. Кроме того, Роберт снова главный претендент на «Золотую бутсу». Поляк опережает ближайших преследователей из других топ-лиг минимум на 6 голов. Это серьезный отрыв. Впереди еще половина сезона, но форвард «Баварии» уже сделал серьезную заявку на то, чтобы второй раз подряд стать лучшим бомбардиром Европы. Главное, чтобы здоровье не подводило.
Сергей Завалко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.