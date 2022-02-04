Атлетик
1 : 0
Реал Мадрид
03.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал выбыл из Кубка Испании, пропустив в Бильбао на 89-й мин

Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч с «Атлетиком» оставался в резерве

  • 04.02.2022 00:30
  • 908 просмотров
  • 8 комментариев
Реал выбыл из Кубка Испании, пропустив в Бильбао на 89-й мин
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 февраля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» Бильбао дома переиграл мадридский «Реал». 

Хозяева поля одержали победу (1:0) и вышли в полуфинал. Единственный гол забил Алекс Беренгер на 89-й минуте.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин оставался в резерве. Карло Анчелотти отдал предпочтение Тибо Куртуа на голкиперской позиции.

Таким образом, в полуфинал Кубка Испании вышли «Атлетик» Бильбао, «Бетис», «Райо Вальекано» и «Валенсия».

Кубок Испании

1/4 финала. 3 февраля

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 1:0

Гол: Алекс Беренгер, 89.

Атлетик: Агирресабала, Иньиго Мартинес, Альварес, Берчиче, Де Маркос, Весга, Икер Муниаин (Баленсиага, 90+2), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс (Беренгер, 46)

Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 76), Модрич, Каземиро, Асенсио, Васкес, Винисиус Жуниор (Иско, 60), Родриго.

Предупреждения: Дани Гарсия, 42. Де Маркос, 67. Берчиче, 68 – Кроос, 24. Модрич, 59

Судья: Мансано (Испания).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 04.02.2022 00:39
    +5
    Сами виноваты, надо было Лунина ставить
    Ссылка
    online
    maksss, 04.02.2022 00:45
    +2
    Так реалу и надо ,Лунина нужно было выпускать он в этом году фартовый в кубке был ,,а Анчелотти м.....ак
    Ссылка
    MasterSith_2013, 04.02.2022 00:55
    +1
    І митєва карма Анчелотті якщо в кубку починає резервний воротар він має догравати кубок докінця так роблять усі тим більше шансів в премєрі йому недають.
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    online
    BARA.bass, 04.02.2022 00:42
    +1
    Бензема поломанный и Реал не кому забивать. АтлетикБ молодцы конечно, на характере, ждали момента и он пришёл, хотя я ждал победу Реала.
    Лунину уже точно нечего ловить, нужно сваливать так как уже решили и кубок ему не доверять, это жесть конечно, за что и поплатились.
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    alefteev77, 04.02.2022 00:39 (изменен)
    +1
    Отлично, в Испании будет новый обладатель кубка. Это не то, что в Украине - ДК или ШД десятилетиями. Не терпят конкуренцию ни ДК, ни ШД.
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    online
    andre_lui, 04.02.2022 00:38
    +1
    От добра добра не ищут!
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    online
    andre_lui, 04.02.2022 00:53
    0
    alefteev77, 04.02.2022 00:39
    Отлично, в Испании будет новый обладатель кубка. Это не то, что в Украине - ДК или ШД десятилетиями. Не терпят конкуренцию ни ДК, ни ШД.
    Атлетик и в прошлом году в финале был! Что тут нового
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    online
    Alex86 1, 04.02.2022 00:52
    0
    Бедняга Лунин, в том году 1 матч, в этом 2, а дальше шо? Поделом тренеру.
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