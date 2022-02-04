Реал выбыл из Кубка Испании, пропустив в Бильбао на 89-й мин

В четверг, 3 февраля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» Бильбао дома переиграл мадридский «Реал».
Хозяева поля одержали победу (1:0) и вышли в полуфинал. Единственный гол забил Алекс Беренгер на 89-й минуте.
Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин оставался в резерве. Карло Анчелотти отдал предпочтение Тибо Куртуа на голкиперской позиции.
Таким образом, в полуфинал Кубка Испании вышли «Атлетик» Бильбао, «Бетис», «Райо Вальекано» и «Валенсия».
Кубок Испании
1/4 финала. 3 февраля
Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 1:0
Гол: Алекс Беренгер, 89.
Атлетик: Агирресабала, Иньиго Мартинес, Альварес, Берчиче, Де Маркос, Весга, Икер Муниаин (Баленсиага, 90+2), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс (Беренгер, 46)
Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 76), Модрич, Каземиро, Асенсио, Васкес, Винисиус Жуниор (Иско, 60), Родриго.
Предупреждения: Дани Гарсия, 42. Де Маркос, 67. Берчиче, 68 – Кроос, 24. Модрич, 59
Судья: Мансано (Испания).
Источник — Sport.ua
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Лунину уже точно нечего ловить, нужно сваливать так как уже решили и кубок ему не доверять, это жесть конечно, за что и поплатились.
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