В четверг, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» Бильбао на домашнем стадионе «Нуэво Сан-Мамес» примет «Реал». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:30 по Киеву.

Атлетик

«Атлетику» не позавидуешь. Баски в Кубке Испании получили очень сложную сетку. Обыграв в 1/16 клуб Сегунды РФЕФ «Манча» (2:0), «Атлетик» уже в 1/8 получил «Барселону». Подопечные Марселино с честью прошли это испытание, обыграв каталонцев со счетом 3:2. Теперь «Атлетик» ожидает встреча с «Реалом».

В чемпионате команда находится на 9-м месте турнирной таблицы, набрав 31 очко в 22 турах. Несмотря это расположение «красно-белые» отстают всего на три очка от зоны еврокубков.

За последние 10 игр во всех турнирах «Атлетик» 3 раза проигрывал, 6 раз победил и один раз сыграл вничью.

В этом сезоне «Атлетик» уже трижды встречался с «Реалом», уступив все три раза с общим счетом 1:5.

Реал

«Реал» является лидером турнирной таблицы чемпионата Испании занимая 1-е место набрав 50 очков за 22 игры. Ближайшая «Севилья» отстаёт от «Реала» на 4 очка.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал» 7 раз побеждал своих соперников, 2 раза довольствовался ничейными результатами и лишь 1 раз проиграл.

В чемпионате Испании после выездного минимального поражения от «Хетафе» (1:0) «Реал» встречался с «Валенсией» и разгромил её на домашнем стадионе со счётом 4:1. А в крайнем туре Примеры «Реал» принимал «Эльче», команды не смогли определить сильнейшего в результативном поединке и разошлись со счётом 2:2.

В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» встречался так же с «Эльче». В основное время команды голов не забивали, а вот в дополнительное время забил сначала «Эльче», но «Реал» смог отыграть вскоре еще два мяча -1:2.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Реал» в этом противостоянии одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Беренгер, Д. Гарсия, Заррага, Муниан, Уильямс, Р. Гарсия.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба, Модрич, Камавинга, Кроос, Бэйл, Йович, Азар.

3 февраля, четверг