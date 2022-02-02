В четверг, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» Бильбао на домашнем стадионе «Нуэво Сан-Мамес» примет «Реал». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:30 по Киеву.
Атлетик
«Атлетику» не позавидуешь. Баски в Кубке Испании получили очень сложную сетку. Обыграв в 1/16 клуб Сегунды РФЕФ «Манча» (2:0), «Атлетик» уже в 1/8 получил «Барселону». Подопечные Марселино с честью прошли это испытание, обыграв каталонцев со счетом 3:2. Теперь «Атлетик» ожидает встреча с «Реалом».
В чемпионате команда находится на 9-м месте турнирной таблицы, набрав 31 очко в 22 турах. Несмотря это расположение «красно-белые» отстают всего на три очка от зоны еврокубков.
За последние 10 игр во всех турнирах «Атлетик» 3 раза проигрывал, 6 раз победил и один раз сыграл вничью.
В этом сезоне «Атлетик» уже трижды встречался с «Реалом», уступив все три раза с общим счетом 1:5.
Реал
«Реал» является лидером турнирной таблицы чемпионата Испании занимая 1-е место набрав 50 очков за 22 игры. Ближайшая «Севилья» отстаёт от «Реала» на 4 очка.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал» 7 раз побеждал своих соперников, 2 раза довольствовался ничейными результатами и лишь 1 раз проиграл.
В чемпионате Испании после выездного минимального поражения от «Хетафе» (1:0) «Реал» встречался с «Валенсией» и разгромил её на домашнем стадионе со счётом 4:1. А в крайнем туре Примеры «Реал» принимал «Эльче», команды не смогли определить сильнейшего в результативном поединке и разошлись со счётом 2:2.
В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» встречался так же с «Эльче». В основное время команды голов не забивали, а вот в дополнительное время забил сначала «Эльче», но «Реал» смог отыграть вскоре еще два мяча -1:2.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Реал» в этом противостоянии одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага, Беренгер, Д. Гарсия, Заррага, Муниан, Уильямс, Р. Гарсия.
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба, Модрич, Камавинга, Кроос, Бэйл, Йович, Азар.
3 февраля, четверг
|«Атлетик» – «Реал»
|Бильбао. Стадион «Нуэво Сан-Мамес». 22:30
|Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Источник — Sport.ua
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