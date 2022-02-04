Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам больно, ведь мы хотим выигрывать все турниры»

В матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу «Атлетик» из Бильбао на своем поле минимально выиграл у мадридского «Реала» (1:0), оставив «сливочных» за бортом турнира.

Наставник мадридской команды Карло Анчелотти прокомментировал поражение.

«Нам больно, потому что мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Мы выиграли Суперкубок, и у нас есть еще два турнира, где мы занимаем хорошие позиции. Не думаю, что это поражение будет иметь последствия. Это поражение делает нас сильнее. Здесь было очень сложно играть. У нас были потери. Это правда, что они оказали сильное давление на Винисиуса, но это то, что происходит, в этом нет ничего нового.

Почему не играли Йович, Азар или Бэйл? По ходу матча из-за усталости пришлось заменить Крооса на Камавингу. После этого у меня еще оставалась возможность внести изменения в игру, но я думал сделать это в дополнительное время. К сожалению, мы пропустили гол в конце матча, и у нас не осталось времени, чтобы дать поиграть другим футболистам.

Главная проблема, что «Реал» слишком много возился за пределами штрафной соперника. Необходимо было больше доставлять мяч в штрафную. Когда мы получали мяч, мы больше давили флангами. Мы говорили об этом в перерыве, но всё пошло не так, как мы хотели», - сказал Анчелотти.