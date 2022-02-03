В четверг, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Атлетик» Бильбао на домашнем стадионе «Нуэво Сан-Мамес» примет «Реал». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:30 по Киеву.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в запасе мадридского клуба.
Атлетик – Реал. Лунин в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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