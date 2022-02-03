Камерун
0 : 0
(1:3)
Египет
03.02.2022, FT

Салах в финале. Египет обыграл Камерун по пенальти и поборется за титул

Для определения второго финалиста Кубка Африки понадобилась серия пенальти

  • 03.02.2022 23:45
  • 1029 просмотров
  • 3 комментария
Салах в финале. Египет обыграл Камерун по пенальти и поборется за титул
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля состоялся полуфинальный матч Кубка Африки, в котором играли сборные Камеруна и Египта.

Для определения второго финалиста понадобилась серия пенальти. Больше повезло сборной Египта, которую вел за собой капитан Мохамед Салах. Хозяева турнира не забили три пенальти из четырех.

В финальном матче Египет 6 февраля сыграет против Сенегала. Днем ранее в поединке за бронзу сыграют Буркина-Фасо и Камерун.

Кубок африканских наций

1/2 финала, 3 февраля

Камерун – Египет – 0:0 (пен. 1:3)

Сетка плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Моханад Лашин (Египет).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Абдель Монем (Египет).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Ахмед Сайед (Египет).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Венсан Абубакар (Камерун).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ZpoRT7, 04.02.2022 00:00
    +2
    Мане против Салаха
    Ссылка
    online
    mov4uk, 03.02.2022 23:59
    +2
    Рівень футболу на рівні української 2 ліги... Не дивлюся кубок африканських націй, випадково включив 2 тайм цього матчу...жодної осмисленої атаки не побачив, помилка за помилкою при передачах і це півфінал!!! Дивлячись на склад Сенегалу, Єгипту з таким рівнем футболу нічого не світить в фіналі...
    Ссылка
    online
    D.Lanskoy, 03.02.2022 23:55
    0
    Ливерпульский финал Кубка Африки. Сойдутся действительно лучшие футболисты Африки, Салах и Мане, лидеры, которые вывели свои сборные в финал - это красиво. У Сенегала состав гораздо более титулованный, но Египет умеет гасить сильные команды и контратаковать. Я за Сенегал, просто потому, что они еще ни разу не выигрывали континентальное первенство, будучи одной из лучших футбольных сборных Африки.
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