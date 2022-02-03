Салах в финале. Египет обыграл Камерун по пенальти и поборется за титул

3 февраля состоялся полуфинальный матч Кубка Африки, в котором играли сборные Камеруна и Египта.

Для определения второго финалиста понадобилась серия пенальти. Больше повезло сборной Египта, которую вел за собой капитан Мохамед Салах. Хозяева турнира не забили три пенальти из четырех.

В финальном матче Египет 6 февраля сыграет против Сенегала. Днем ранее в поединке за бронзу сыграют Буркина-Фасо и Камерун.

Кубок африканских наций

1/2 финала, 3 февраля

Камерун – Египет – 0:0 (пен. 1:3)

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine