Камерун – Египет. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на полуфинальный матч Кубка африканских наций Камерун – Египет.

На групповой стадии Камерун с 7 очками в активе выиграл группу А. Египет с 6 баллами занял второе место в квартете D.

Затем в плей-офф камерунцы оказались сильнее Коморских островов (2:1) и Гамбии (2:0). У египтян соперники были серьезнее. Салах и компания сначала обыграли Кот-д’Ивуар (0:0, 5:4 по пенальти), а затем они оказались сильнее Марокко (2:1).

25 раз играли между собой эти сборные. В 12 встречах победу одержали египтяне, в 6 поединках победили камерунцы, еще 7 встреч завершились вничью.

«В этом поединке я поставлю на победу Египта», – сказал Бартулович.

Матч Камерун – Египет состоится 3 февраля. Начало встречи – в 21:00.