Харьковский «Металлист» оформил очередной крупный трансфер, подписав контракт с бразильским форвардом по имени Давид да Ора.

Сумма трансфера составила 2 млн евро. 22-летний форвард подписал с «Металлистом» долгосрочный контракт.

Давид да Ора является воспитанником клуба «Витория» Салвадор, который выступает во втором дивизионе Бразилии. В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за «Виторию», забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

Этот трансфер ранее как «обалденный» анонсировал президент «Металлиста» Александр Ярославский, назвав Давида быстрее Тайсона, а его удар – круче Жажи.

ВИДЕО. Обалденный трансфер. Металлист подписал бразильского форварда за 2 млн евро