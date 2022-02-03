Обалденный трансфер. Металлист подписал бразильского форварда за 2 млн евро

По словам Ярославского, Давид да Ора быстрее Тайсона, с ударом круче Жажи

  • 03.02.2022 05:20
  • 246 просмотров
  • 1 комментарий
Обалденный трансфер. Металлист подписал бразильского форварда за 2 млн евро
© ФК Металлист Харьков. Давид да Ора

Харьковский «Металлист» оформил очередной крупный трансфер, подписав контракт с бразильским форвардом по имени Давид да Ора.

Сумма трансфера составила 2 млн евро. 22-летний форвард подписал с «Металлистом» долгосрочный контракт.

Давид да Ора является воспитанником клуба «Витория» Салвадор, который выступает во втором дивизионе Бразилии. В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за «Виторию», забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

Этот трансфер ранее как «обалденный» анонсировал президент «Металлиста» Александр Ярославский, назвав Давида быстрее Тайсона, а его удар – круче Жажи.

ВИДЕО. Обалденный трансфер. Металлист подписал бразильского форварда за 2 млн евро

Источник — FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Fanat230784, 03.02.2022 05:44
    0
    Якщо Ярославський не лукавить, то майбутній кращий бомбардир ЧУ
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