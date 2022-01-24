Шевченко возглавит сборную Польши, Украина обыграла Сербию на Евро-2022

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 января.

1. Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Известна зарплата. Украинский тренер будет получать оклад в размере 2,5 млн евро в год.

2. Все еще в игре! Сборная Украины по футзалу не заметила Сербию. Коллектив Александра Косенко отрезал одного из соперников по группе от плей-офф.

3. Ибрагимович получил травму. Милан и Ювентус сыграли в нулевую ничью. «Милан» набрал 49 очков и занимает 3-е место в Серии A.

4. Евро-2022. Португалия обыграла Нидерланды. Что нужно Украине для прохода? Для выхода в следующий раунд сборной Украины надо выиграть у Португалии.

5. Антхольц-2022. Джима финишировала 28-й в масс-старте. Выиграла гонку итальянка Доротея Вирер.

6. Долго мечтал, но не сыграл. Как сложилась футбольная карьера Усэйна Болта. Вспоминаем, почему легендарный ямайский легкоатлет так и не стал профессиональным футболистом.

7. Антхольц-2022. Украина заняла 6 место в мужской эстафете. Уверенную победу одержала сборная Норвегии.

8. Новости для Миколенко. Стало известно, кто возглавит Эвертон. Португалец Витор Перейра недавно покинул турецкий клуб «Фенербахче».

9. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал экс-форварда Утрехта. Родни Антви стал игроком «Ингульца».

10. Российскому гроссмейстеру засчитали техпоражение за отказ играть в маске. Даниил Дубов получил техническое поражение в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее.