Уход Боту и риск Де Дзерби: Шахтер в процессе трансформации

Летом 2018 года донецкий «Шахтер», казалось бы, сделал первый стратегический шаг в своем развитии после ухода из клуба многолетнего наставника Мирчи Луческу, с именем которого связана большая часть ключевых достижений в истории «горняков». Помимо решения о продлении контракта с Паулу Фонсекой, которым «Шахтер» утвердил болельщиков и специалистов в понимании, что португальский вектор оказался не только осознанным, но и правильным, на пост директора департамента селекции (фактически – главного скаута) был назначен опытный и авторитетный Жозе Боту – специалист, которому приписывали большие трансферные победы лиссабонской «Бенфики», начиная от Яна Облака и заканчивая Анхелем Ди Марией.

Приглашая Боту, «Шахтер» намеревался еще больше утвердится в статусе одного из лучших клубов мира с точки зрения проводимой селекции на уровне молодых и малоизвестных футболистов. После переезда из Донецка в Киев «горняки» длительное время вообще не покупали новичков, но в какой-то момент руководству стало понятно, что подобная практика может привести клуб к краху, и оно оказалось готово вновь инвестировать в новобранцев. Другой вопрос, что ошибок, как с Дентиньо, Нери Кастильо или Бернардом, когда десятки миллионов евро улетели, мягко говоря, «в трубу» нужно было избежать категорически, и Боту для этого виделся едва ли не идеальным помощником.



ФК Шахтер. Жозе Боту, Сергей Палкин и Дарио Срна

В первый год работы Боту «Шахтер» пополнили восемь футболистов, за которых были заплачены деньги. Это Тете (15 млн евро), Майкон (6,6 млн евро), Манор Соломон (6 млн евро), Фернандо (5,5 млн евро), Маркос Антонио (3,5 млн евро), Оларенважу Кайоде (3 млн евро), Маркиньос Сиприано (1 млн евро) и Валерий Бондаренко (0,6 млн евро). Паулу Фонсека был счастлив, так как средний возраст его команды до капитальных инвестиций в 2018 году начинал подбираться к критической цифре (в УПЛ-2017/18 – это, по данным Wyscout, 30,8 лет!), и ставало очевидным – ни о каком светлом будущем говорить с футболистами «предпенсионного» возраста даже не стоит.

Выиграв свой третий из трех сезонов в УПЛ, летом 2019 года Паулу Фонсека соблазнился перспективой перебраться в чемпионат Италии, где неустойку за португальца выплатила «Рома». В «Шахтере» же не стали кардинально менять ситуацию, которая всецело устраивала клубный менеджмент, и сохранили акцент на португальском векторе, позвав в наставники первой команды Луиша Каштру. Тот, к тому же, оказался еще и весьма нетребовательным с точки зрения кадров, выразив готовность работать с теми, кого приобретали, так сказать, еще под Фонсеку.

Собственно, нетребовательность Каштру в какой-то степени и погубила португальский вектор «Шахтера». Луишу за два сезона были приобретены только два футболиста за деньги – это капитан юношеской сборной Бразилии центрбек Витао (4 млн евро) и вингер национальной сборной Украины Евгений Коноплянка (1,8 млн евро). Причем последнего вряд ли сильно хотел видеть персонально Каштру…

Триумфальный первый сезон Каштру, когда «Шахтер» выиграл УПЛ с рекордным отрывом от второго места, на котором финишировало «Динамо», похоже, слегка расслабил «горняков» и, наоборот, существенно мобилизовал «бело-синих». В итоге киевляне позвали на тренерский мостик Мирчу Луческу, и тому с ходу удалось «утереть нос» Каштру, а вместе с ним и всему менеджменту «Шахтера», столь скрупулезно выстраивавшему свой путь, в котором уже не было методов Луческу. Прогнозируемо «крайним» оказался главный тренер, у которого еще и заканчивался контракт, а потому лето 2021-го «Шахтер» встречал уже с новым наставником, коим оказался итальянец Роберто Де Дзерби.

Впрочем, самое интересное начало происходить в структуре «горняков» еще за год до прихода Де Дзерби, когда легендарный экс-футболист «Шахтера» Дарио Срна, вернувшийся из Италии после финиша карьеры в «Кальяри», наконец-то получил более менее внятную должность в клубе – директора по футболу. До этого хорват, по его же признаниям, определялся, что ему ближе по душе – роль тренера или же функционера.

Чтобы начать делать свои первые серьезные шаги на новом поприще, Срне потребовалось какое-то время. И когда от услуг Каштру было принято решение отказаться, именно Дарио лоббировал назначение Роберто Де Дзерби, с которым был знаком еще со времен выступлений в Серии А. Когда итальянца назначили, то стало очевидно, что коммуницировать с руководством клуба Де Дзерби будет предпочитать именно через Срну, а вот Жозе Боту оказался своеобразным «пятым колесом» в телеге.



ФK Шахтер. Роберто Де Дзерби и Дарио Срна

Последний тезис ярко доказала и летняя трансферная кампания «горняков». Де-факто клуб сделал ставку на уже состоявшихся, но все еще молодых исполнителей, в то время как ранее все стремительнее и стремительнее двигался в сторону «бразильского детского сада». Да, один юниор был подписан и летом, но Винисиус Тобиас, которого часто снабжали комплиментами бразильские журналисты, официально присоединится к «Шахтеру» лишь в феврале текущего года, причем крайне маловероятно, что Де Дзерби видит его в основе в ближайшие пару лет, а именно на такой срок рассчитан контракт итальянца.

Во многом за счет покупки Траоре, Педриньо и в меньшей степени Марлона, «Шахтер» сумел преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, чем уже оправдал многомиллионные летние расходы. Де Дзерби оказался на коне, в то время как большинство игроков, подписанных ранее при Боту, вызывали вопросы у итальянца. Фактически однозначно полезными этому «Шахтеру» ныне являются только Тете (хоть он в определенной мере и застопорился в развитии) и Майкон, а вот остальных «птенцов Боту» Де Дзерби, кажется, был бы не прочь отпустить уже сейчас ради возможности купить кого-то другого.

Например, еще летом в «Шахтер» активно сватали левого вингера «Сассуоло» Жереми Бога, но заполучить ивуарийца тогда не удалось. Дончане возобновили интерес к африканцу ближе к январскому трансферному окну, и даже были готовы включить в сделку Соломона, но в итоге их обошла «Аталанта», предложившая лучшие условия как «Сассуоло», так и самому футболисту.

Частые появления в составе Михаила Мудрика также вряд ли можно списывать исключительно на талант, работоспособность и прогресс молодого украинца. В конце концов, о Мудрике заговорили еще при Фонсеке, а потому Де Дзерби не является, так сказать, первооткрывателем этого таланта. Но именно итальянец решился делать ставку на Михаила, в котором, очевидно, увидел более подходящего под свои требования футболиста, чем Манор Соломон.

Подобные аналогии можно провести и по Витао (его было кем заменить в первой команде без потери в качестве и до этого, а летом еще и прикупили Марлона), и по Маркосу Антонио (Судаков и Бондаренко в перспективе выглядят как минимум игроками с релевантными качествами), и даже по раззабивавшемуся в осенней части сезона Фернандо, который номинально все-таки является вингером, а не центрфорвардом.

Иными словами, Де Дзерби в вопросах комплектации команды хочет двигаться несколько по иному пути, нежели тот, который ранее был избран Боту. Во многом поэтому «горняки» не стали перечить стремлению португальца уехать в ПАОК, где он получил пост спортивного директора. Вроде бы как и повышение, но с имиджевой точки зрения и с позиции возможностей греки и рядом не стоят с нынешним «Шахтером». Не говоря уже о том, что дончане легко могли бы переубедить Боту не уходить, предложив ему более выгодные финансовые условия. Но ничего подобного сделано не было, и это дает повод о выводах, что расставание с Боту – это начало трансформационного процесса, запущенного в клубе.

Еще при Луческу слишком многое в «Шахтере» было завязано на личных отношениях и контактах между тренером и президентом. Стоит напомнить, что в свое время именно Ринат Ахметов выступил инициатором приглашения румынского наставника, а потому тот имел полный карт-бланш от собственника клуба. После начала войны на Донбассе и отъезда «Шахтера» из родного города контакты Луческу и Ахметова сократились, а вскоре президент «горняков» и вовсе принял решение отказаться от услуг румына.

Заменивший Луческу в качестве главного тренера команды Паулу Фонсека уже целиком и полностью был креатурой клубного менеджмента во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным. В сравнении со своим предшественником, португальский коуч напрямую контактировал с Ахметовым считанное количество раз, да и то по желанию президента. Все рабочие вопросы, в том числе и селекционные, Фонсека должен был решать уже через Палкина, и тем самым в клубе уже начался серьезный процесс трансформации, при котором де-факто прямым боссом главного тренера был уже не президент, а генеральный директор.

Когда в структуре появился Боту, позиции «португальского крыла» были усилены, но в какой-то момент стал вопрос об отдаче инвестиций. И когда «Шахтер» год назад с треском провалился в украинской Премьер-лиге, отдав чемпионский титул «Динамо» фактически еще перед уходом на зимнюю паузу, стало очевидным, что «горняки» двигаются куда-то не туда.

Неудивительно, что летом 2021 года в клубе стремительно выросла роль Дарио Срны, который и стал идейным вдохновителем в вопросе выбора нового главного тренера. Что поразило – под Де Дзерби сразу же были выделены такие средства, которых за предыдущие четыре сезона не видели Фонсека и Каштру вместе взятые. А сам итальянец, осознавая, что в свое время «горняки» упустили время для подготовки внутри команды замены для лидеров Марлоса, Тайсона и Жуниора Мораеса, настоял на активной работе на рынке и покупке состоявшихся игроков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Более того, поговаривают, что у Де Дзерби, как и в свое время у Луческу, есть своя проверенная команда скаутов и агентов, предоставляющих Роберто собственные выкладки с кандидатами на усиление той или иной позиции. В этой связи неудивительно, что еще до Боту «Шахтер» покинул Андрей Котов, специализировавшийся в стане «горняков» на бразильском рынке, а одновременно с португальцем донецкая селекция лишилась еще и Андрея Федченкова, отбывшего вслед за Боту в ПАОК, и Глеба Корниенко, подавшегося в «Днепр-1». Можно даже предположить, что Де Дзерби хочет существенно расширить трансферную географию клуба, и наконец-то сдвинуться с успевшего откровенно приестся бразильского вектора. В конце концов, в современном клубном футболе уже давно стала очевидной истина, что мононациональные команды на длительной дистанции хуже показывают себя в конкуренции с теми, где есть воспитанники разных школ и подходов.

Конечно, Бразилия и далее будет оставаться «трансферной фишкой» для «Шахтера» на ближайшие годы, но если подход Де Дзерби окажется оправданным, то есть шанс, что «горняки» более активно будут привлекать в свои ряды и футболистов другой национальности, а также куда более опытных с точки зрения возраста игроков. Как минимум пока у итальянского тренера, несмотря на провал в группе Лиги чемпионов, получается проявлять себя весьма неплохо. Роберто является лучшим в первой части сезона коучем в топ-10 европейских лигах по проценту набранных очков, но это вряд ли должно сильно обольщать итальянца, который серьезно рискует пойти по пути Каштру на случай неудач.

Ведь в отличие от Луческу, который осенью 2008 года лично звонил Ахметову и просил об отставке, но в ответ получил новую порцию кредита доверия, что вылилось в завоевание Кубка УЕФА уже через полгода, Де Дзерби значительно реже общается непосредственно с президентом клуба, о чем говорил в одном из последних своих интервью. А это значит, что слишком многое в вопросе будущего итальянца в стане «горняков» будет зависеть не только от самой воли Роберто, но и от характеристик, которыми снабдят его Палкин и Срна – его прямые фактические руководители, по воле которых во многом и происходит нынешняя трансформация в «Шахтере».