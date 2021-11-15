Во вторник, 16-го ноября, состоится поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Сербии. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов» и начнется в 18:00.

Команда Руслана Ротаня занимает второе место в группе Н, отставая от Франции, которая возглавляет турнирную таблицу, на три очка. Именно с выездного матча против Сербии начался для «сине-желтых» отборочный турнир. Тогда украинцы одержали минимальную победу благодаря результативному удару Дмитрия Крыськива. В минувший четверг сборная Украины на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), а сербы дома не сумели справиться с Фарерскими островами (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U21 – Сербия U21.