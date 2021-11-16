Руслан РОТАНЬ: «Пенальти не забивают и великие игроки. Ничего страшного»

Украина U-21 продолжает борьбу за выход на Евро-2023

  • 16.11.2021 22:54
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Руслан РОТАНЬ: «Пенальти не забивают и великие игроки. Ничего страшного»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Руслан Ротань оценил последний матч года, в котором команда обыграла Сербию U-21 в рамках отбора Евро-2023.

— Рад за ребят, рад за команду. Я им всегда говорю, что они самые лучшие. А что касается игры, то коллектив заслужил эту победу, и, возможно, она должна была быть не минимальной. Очень надеюсь, что в будущем мы будем более уверенно проводить свои матчи.

- Это ваша первая тренерская победа во Львове. Как вам поддержка?

– «Арена Львов» – это что-то невероятное. Еще будучи футболистом, я получал лучшие эмоции от поддержки болельщиков, ажиотажа вокруг поединков, побед. Наша победа была непростой, да и не может быть простой победа в ключевом матче. Этим выигрышем мы, можно сказать, вычеркнули сборную Сербии из списка своих главных конкурентов. Теперь будем сосредотачиваться на борьбе со сборной Франции.

- Кого можете выделить в качестве лидеров молодежки?

— Что касается сегодняшней игры, то был коллектив, желавший победы. Это касается как тех ребят, которые были на поле, так и находившихся на скамейке запасных. Я вообще мечтаю, чтобы вся команда была лидером, тогда игра и результат будут еще лучше.

— Что вы сказали Артему Бондаренко после незабитого пенальти?

– Поддержал. Пенальти не забивают и великие футболисты. Ничего страшного. Через это нужно пройти. Так игроки становятся сильнее. Артем — серьезный парень, он не сник, а еще с большим упорством продолжил действовать на поле.

- Теперь наш главный конкурент - сборная Франции?

— Если брать стратегически, то да. Но впереди еще четыре поединка, которые я бы тоже назвал ключевыми. Если мы будем и дальше побеждать, то на финише посмотрим, как все получится. Я сказал ребятам, что я в них верю. Я почему-то уверен, что они сильнее французов.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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