Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.
Видеотрансляция матча запланирована на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина U-21 – Сербия U-21. Видео голов и обзор матча
1:0. ГОЛ! Дмитрий Крыськив, 9 мин.
Незабитый пенальти, Артем Бондаренко, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Стефан Митрович, 78 мин.
ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 81 мин.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сербия U21.
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.
Источник — Sport.ua
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