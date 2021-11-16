УКРАИНА U21
2 : 1
Сербия U21
16.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка отбора Евро-2023 U-21 во Львове

  • 16.11.2021 19:55
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Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
© УАФ

Во вторник, 16 ноября, в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Сербии.

Видеотрансляция матча запланирована на телеканале Футбол 2.

Украина U-21 – Сербия U-21. Видео голов и обзор матча

1:0. ГОЛ! Дмитрий Крыськив, 9 мин.

Незабитый пенальти, Артем Бондаренко, 45 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Стефан Митрович, 78 мин.

ГОЛ! 2:1. Георгий Судаков, 81 мин.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.
78' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сербия U21.
9' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U21.

Источник — Sport.ua

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