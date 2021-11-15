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16.11.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Команда Руслана Ротаня сыграет последний матч в 2021 году

  • 15.11.2021 16:00
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Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
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Во вторник, 16 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» пройдет матч 6-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Сербии.

Украина U-21

 

После провального отбора к чемпионату Европы 2021 года, где подопечные Руслана Ротаня проиграли везде где было можно и нельзя, абсолютное большинство болельщиков дружно отправляли главного тренера в отставку. Однако руководство Украинской ассоциации футбола предоставило молодому специалисту второй шанс.

И в нынешней квалификации украинская молодежка пока выступает значительно успешнее. Первые два тура завершились максимальным успехом – у «желто-синих» было 6 очков и единоличная первая строчка в турнирной таблице. Однако затем последовали унизительное поражение от Франции (0:5) и ничья с Северной Македонией (1:1), из-за чего французы ушли в отрыв на три балла.

Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку. В данный момент шансы побороться с Францией не очень высокие, но зато за второе место можно и нужно цепляться. В любом случае, главное – стараться не терять очки, ведь пока лишь экватор отбора и даже одна осечка позволит той же Сербии приблизиться на расстояние, которое нельзя считать комфортным.

Сербия U-21

 

Соперник команды Руслана Ротаня достаточно серьезный. Наибольших успехов в рамках молодежного чемпионата Европы сербы добились в 2004 и 2007 годах – тогда они останавливались в шаге от титула, уступая в финальном матче сборным Италии (0:3) и Нидерландов (1:4).

Кроме того, Сербия дважды принимала участие в финальном олимпийском турнире, но сумела в шести матчах взять только одно очко и заканчивала выступления на последнем месте в группе. А своего главного достижения сербы добились в 2015 году, когда неожиданно стали чемпионами мира в категории U-20.

В нынешнем отборе Сербия занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе всего лишь пять очков. Поэтому в предстоящем поединке сербы под руководством нового главного тренера Александара Рогича будут играть исключительно на победу, которая позволит им остаться в борьбе за выход на Евро-2023.

Ориентировочный состав Украины: Нещерет – Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник.

16 ноября, вторник

Украина U-21 – Сербия U-21
Львов. Стадион «Арена Львов». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
УКРАИНА U-21 — СЕРБИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Адам Фаркаш (Венгрия)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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