Два разных тайма. Украина U-21 упустила победу над Северной Македонией

В четверг, 11 ноября, состоялся отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023, в котором сборная Украины на выезде сыграла против Северной Македонии. Матч 5-го тура прошел в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии. Напомним, в прошлом туре подопечные Руслана Ротаня в домашнем матче минимально обыграли Фарерские Острова. Эта виктория позволила нашей команде набрать девять очков после четырех поединков и закрепиться на 2-м месте в турнирной таблице. Удачный же результат в игре против македонцев мог позволить украинцам возглавить группу H, (пускай и временно) но эта возможность была упущена.
Начали поединок команды очень осторожно, украинская молодежка больше владела мячом, но делала это без остроты у ворот соперника. Первый же звоночек состоялся лишь в середине первого тайма, а именно на 22-й минуте, когда на выходе ошибся вратарь гостей Денковски, однако Крыськив момент не использовал, пробив точно в защитника. Через несколько минут со штрафного мог забить Мудрик, но мяч рикошетом от стенки пролетел возле штанги, а на 28-й минуте Михаил с острого угла мощным выстрелом проверил на прочность перекладину ворот македонцев.
Гол назревал, а за 2 минуты до конца первого тайма украинцам таки удалось пробить оборону Северной Македонии: Мудрик сделал подачу с угла поля, на которую откликнулся Сирота, Александр выпрыгнул выше всех в штрафной оппонента и головой отправил мяч в сетку ворот Денковски. На перерыв подопечные Ротаня пошли в статусе лидера, но все поменялось во второй половине матча.
Во втором тайме украинскую сборную словно подменили. Команда начала играть сумбурно, теряла мяч в простых ситуациях, а в атаке абсолютно ничего не выходило. Теперь Северная Македония владела инициативой. На 53-й минуте первую пристрелку сделал Граздановски, но отправил мяч выше ворот Трубина. Впрочем, уже через 6 минут нападающий македонской сборной своего добился, и не обошлось тут без детской ошибки от украинцев: Сирота очень плохо отыграл назад на Батагова, в итоге мяч перехватил Гроздановски, который вышел один на один с Трубиным и уверенно переиграл того, сравняв счет в матче.
После гола хозяева поля сбавили темп, однако этим Украина не воспользовалась. В оставшееся время команды обменялись несколькими неточными ударами с дальних дистанций. Самый лучший шанс вырвать победу для коллектива Ротаня был упущен уже в добавленное время, когда Бондаренко с 11-метров отправил мяч в перекладину.
В итоге была зафиксирована ничья. Украина сохранила за собой вторую строчку и сравнялась по очкам с французами, которые имеют игру в запасе. Обе сборные имеют по 10 пунктов. Северная Македония осталась на третьем месте, в ее активе 6 очков.
Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.
Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1
Гроздановски (58) - Сирота (43)
Манев (26), Младеновски (30), Али (41)
Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)
Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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Ещё раз 100% накалякай эту хрень
Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
Или Сирота!?
Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
Где феерия голов от креативщиков?
Один хотя бы с молодёжкой добился результата, а второй вообще редкое недоразумение...
Мы просто не понимаем футбол. Мы диванные эксперты
Хотя бы так
просто игроки не те. Вы не понимаете
Когда создавали момент за моментом.
Но наши умеют даже в таких матчах проипать всё!
Ещё раз 100% накалякай эту хрень
Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
Или Сирота!?
Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
Где феерия голов от креативщиков?
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