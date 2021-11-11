Северная Македония U21
1 : 1
УКРАИНА U21
11.11.2021, FT

Два разных тайма. Украина U-21 упустила победу над Северной Македонией

Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Северной Македонией

  • 11.11.2021 15:58
  • 8146 просмотров
  • 36 комментариев
Два разных тайма. Украина U-21 упустила победу над Северной Македонией
© ffm.mk

В четверг, 11 ноября, состоялся отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023, в котором сборная Украины на выезде сыграла против Северной Македонии. Матч 5-го тура прошел в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии. Напомним, в прошлом туре подопечные Руслана Ротаня в домашнем матче минимально обыграли Фарерские Острова. Эта виктория позволила нашей команде набрать девять очков после четырех поединков и закрепиться на 2-м месте в турнирной таблице. Удачный же результат в игре против македонцев мог позволить украинцам возглавить группу H, (пускай и временно) но эта возможность была упущена.

Начали поединок команды очень осторожно, украинская молодежка больше владела мячом, но делала это без остроты у ворот соперника. Первый же звоночек состоялся лишь в середине первого тайма, а именно на 22-й минуте, когда на выходе ошибся вратарь гостей Денковски, однако Крыськив момент не использовал, пробив точно в защитника. Через несколько минут со штрафного мог забить Мудрик, но мяч рикошетом от стенки пролетел возле штанги, а на 28-й минуте Михаил с острого угла мощным выстрелом проверил на прочность перекладину ворот македонцев.

Гол назревал, а за 2 минуты до конца первого тайма украинцам таки удалось пробить оборону Северной Македонии: Мудрик сделал подачу с угла поля, на которую откликнулся Сирота, Александр выпрыгнул выше всех в штрафной оппонента и головой отправил мяч в сетку ворот Денковски. На перерыв подопечные Ротаня пошли в статусе лидера, но все поменялось во второй половине матча.

Во втором тайме украинскую сборную словно подменили. Команда начала играть сумбурно, теряла мяч в простых ситуациях, а в атаке абсолютно ничего не выходило. Теперь Северная Македония владела инициативой. На 53-й минуте первую пристрелку сделал Граздановски, но отправил мяч выше ворот Трубина. Впрочем, уже через 6 минут нападающий македонской сборной своего добился, и не обошлось тут без детской ошибки от украинцев: Сирота очень плохо отыграл назад на Батагова, в итоге мяч перехватил Гроздановски, который вышел один на один с Трубиным и уверенно переиграл того, сравняв счет в матче.

После гола хозяева поля сбавили темп, однако этим Украина не воспользовалась. В оставшееся время команды обменялись несколькими неточными ударами с дальних дистанций. Самый лучший шанс вырвать победу для коллектива Ротаня был упущен уже в добавленное время, когда Бондаренко с 11-метров отправил мяч в перекладину. 

В итоге была зафиксирована ничья. Украина сохранила за собой вторую строчку и сравнялась по очкам с французами, которые имеют игру в запасе. Обе сборные имеют по 10 пунктов. Северная Македония осталась на третьем месте, в ее активе 6 очков.

 

Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1

 Гроздановски (58) - Сирота (43)

 Манев (26), Младеновски (30), Али (41)

Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА


Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    winner2012
    winner2012, 11.11.2021 16:04
    +14
    Хоть убейте, но я не могу понять за что держат этого недотренера у руля молодёжки…
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
    xxxxxxxxxxxxххх, 11.11.2021 16:09
    +9
    Сука, зарекался на них ставить...но не удержался...как можно не выиграть с таким составом???..
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 11.11.2021 16:16
    +7
    кто то ждал от ратаня другого результата?
    Ссылка
    osa110
    osa110, 11.11.2021 16:11
    +6
    Ну, сколько можно, Ротанал!
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 11.11.2021 16:09
    +6
    winner2012, 11.11.2021 16:04
    Хоть убейте, но я не могу понять за что держат этого недотренера у руля молодёжки…
    Он чей-то кум/сват/брат.
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 11.11.2021 16:25
    +5
    Не Украина, а Ротань - дубина!!!!
    Ссылка
    barsch.
    barsch., 11.11.2021 16:12
    +5
    adidas777, 11.11.2021 16:10
    Ты реально обиженное?
    Ещё раз 100% накалякай эту хрень
    Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
    Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
    Или Сирота!?
    Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
    Где феерия голов от креативщиков?
    100000%
    Ссылка
    salenco
    salenco, 11.11.2021 16:07
    +5
    winner2012, 11.11.2021 16:04
    Хоть убейте, но я не могу понять за что держат этого недотренера у руля молодёжки…
    за то что он кум
    Ссылка
    Pavlo Pasichnyk
    Pavlo Pasichnyk, 11.11.2021 17:35
    +4
    Позорище євнухам на весь світ за цей матч: ні спортивної злості, ні наполегливості, ні патріотизму, ні величезного бажання перемогти, нічого... Беззубі, пасивні ІМПОТЕНТИ : федерація, тренерський штаб, гравці...
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 11.11.2021 16:42
    +3
    SergeyKharkiv, 11.11.2021 16:29
    Жаль дирамовские бревна провалили матч и ротань куевский
    Матч провалили ржавые голденбревна мудрики-судаковы-бондаренки. Это все видели, кроме подземных кротов и хорьков. Ну да, из под земли трудно увидеть
    Ссылка
    Vince Mesk
    Vince Mesk, 11.11.2021 16:39
    +3
    Тактика не понятна у сборной, ни высокого прессинга ни контроля мяча. Так и будут по 5 мячей от топ команд пропускать.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 11.11.2021 16:22
    +3
    adidas777, 11.11.2021 16:20
    Что Петраков, что Ротань по сути два физкультурника
    Один хотя бы с молодёжкой добился результата, а второй вообще редкое недоразумение...
    Ну нельзя же его уволить
    Мы просто не понимаем футбол. Мы диванные эксперты
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:19
    +3
    днище 1927, 11.11.2021 16:16
    Зачем сироту с мусоропровода взяли
    Что бы он от позора спас в атаке, твоих ржавых "креативщиков"
    Хотя бы так
    Ссылка
    Pavlo Pasichnyk
    Pavlo Pasichnyk, 11.11.2021 17:47
    +2
    Александр Клименко, 11.11.2021 16:59
    С кем он спит? Почему его до сих пор не уволили?
    Гнилій, пасивній, корумпованій, продажній, ворожій, безініціативній, антидержавній федерації потрібні пасивні раби, неуки, без мислі, без патріотизму, без наполегливості, без боротьби— ВІВЦІ ...
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 11.11.2021 16:24
    +2
    Ротань будущий Гвардиола
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 11.11.2021 17:32
    +1
    Александр Клименко, 11.11.2021 16:59
    С кем он спит? Почему его до сих пор не уволили?
    с Павелко
    Ссылка
    Умник
    Умник, 11.11.2021 16:18
    +1
    Давайте Ротаня назначим вместо Петракова.
    просто игроки не те. Вы не понимаете
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:11
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 11.11.2021 16:09
    Сука, зарекался на них ставить...но не удержался...как можно не выиграть с таким составом???..
    Та же фигня, поставил на них по хожу первого тайма.
    Когда создавали момент за моментом.
    Но наши умеют даже в таких матчах проипать всё!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 11.11.2021 16:10
    +1
    днище 1927, 11.11.2021 16:01
    Спасибо Сироте за победу
    Ты реально обиженное?
    Ещё раз 100% накалякай эту хрень
    Чудо, а гол единственный кто забил за Украину?
    Мудрик может быть, иди Бондаренки с Сиканами?
    Или Сирота!?
    Где твои ржавые кудесники мяча были весь матч?
    Где феерия голов от креативщиков?
    Ссылка
    UK88
    online
    UK88, 11.11.2021 16:06
    +1
    Просто дебилы
    Ссылка
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