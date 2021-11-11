Два разных тайма. Украина U-21 упустила победу над Северной Македонией

В четверг, 11 ноября, состоялся отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023, в котором сборная Украины на выезде сыграла против Северной Македонии. Матч 5-го тура прошел в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии. Напомним, в прошлом туре подопечные Руслана Ротаня в домашнем матче минимально обыграли Фарерские Острова. Эта виктория позволила нашей команде набрать девять очков после четырех поединков и закрепиться на 2-м месте в турнирной таблице. Удачный же результат в игре против македонцев мог позволить украинцам возглавить группу H, (пускай и временно) но эта возможность была упущена.

Начали поединок команды очень осторожно, украинская молодежка больше владела мячом, но делала это без остроты у ворот соперника. Первый же звоночек состоялся лишь в середине первого тайма, а именно на 22-й минуте, когда на выходе ошибся вратарь гостей Денковски, однако Крыськив момент не использовал, пробив точно в защитника. Через несколько минут со штрафного мог забить Мудрик, но мяч рикошетом от стенки пролетел возле штанги, а на 28-й минуте Михаил с острого угла мощным выстрелом проверил на прочность перекладину ворот македонцев.

Гол назревал, а за 2 минуты до конца первого тайма украинцам таки удалось пробить оборону Северной Македонии: Мудрик сделал подачу с угла поля, на которую откликнулся Сирота, Александр выпрыгнул выше всех в штрафной оппонента и головой отправил мяч в сетку ворот Денковски. На перерыв подопечные Ротаня пошли в статусе лидера, но все поменялось во второй половине матча.

Во втором тайме украинскую сборную словно подменили. Команда начала играть сумбурно, теряла мяч в простых ситуациях, а в атаке абсолютно ничего не выходило. Теперь Северная Македония владела инициативой. На 53-й минуте первую пристрелку сделал Граздановски, но отправил мяч выше ворот Трубина. Впрочем, уже через 6 минут нападающий македонской сборной своего добился, и не обошлось тут без детской ошибки от украинцев: Сирота очень плохо отыграл назад на Батагова, в итоге мяч перехватил Гроздановски, который вышел один на один с Трубиным и уверенно переиграл того, сравняв счет в матче.

После гола хозяева поля сбавили темп, однако этим Украина не воспользовалась. В оставшееся время команды обменялись несколькими неточными ударами с дальних дистанций. Самый лучший шанс вырвать победу для коллектива Ротаня был упущен уже в добавленное время, когда Бондаренко с 11-метров отправил мяч в перекладину.

В итоге была зафиксирована ничья. Украина сохранила за собой вторую строчку и сравнялась по очкам с французами, которые имеют игру в запасе. Обе сборные имеют по 10 пунктов. Северная Македония осталась на третьем месте, в ее активе 6 очков.

Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 1:1

Гроздановски (58) - Сирота (43)

Манев (26), Младеновски (30), Али (41)

Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



