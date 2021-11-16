Северная Македония U21
1 : 1
УКРАИНА U21
11.11.2021, FT

Северная Македония U-21 – Украина U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2023 U-21

  • 16.11.2021 08:12
  • 448 просмотров
  • 0 комментариев
Северная Македония U-21 – Украина U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
© УАФ

Сборная Украины U-21 сыграла на выезде вничью с Северной Македонией U-21 в квалификации Евро-2023 U-21.

Команда Руслана Ротаня открыла в конце первого тайма благодаря голу Александра Сироты. Хозяева поля сравняли счет на 58-й минуте.

В следующем матче квалификации Украина сыграет с Сербией, игра пройдет 16 ноября в 18:00 во Львове.

Евро-2023 U-21. Группа H

Северная Македония U-21  Украина U-21  1:1

Голы: Гроздановски, 58 – Сирота, 43.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Судаков (Михайленко, 81), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 70) – Мудрик (Алефиренко, 85), Вьюнник (Ванат, 70), Назаренко (Очеретько, 70).

Видео голов и обзор матча

 

 

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Томче Гроздановски (Северная Македония U21).
42' ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (УКРАИНА U21).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности