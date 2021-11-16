Северная Македония U-21 – Украина U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины U-21 сыграла на выезде вничью с Северной Македонией U-21 в квалификации Евро-2023 U-21.
Команда Руслана Ротаня открыла в конце первого тайма благодаря голу Александра Сироты. Хозяева поля сравняли счет на 58-й минуте.
В следующем матче квалификации Украина сыграет с Сербией, игра пройдет 16 ноября в 18:00 во Львове.
Евро-2023 U-21. Группа H
Северная Македония U-21 – Украина U-21 – 1:1
Голы: Гроздановски, 58 – Сирота, 43.
Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Судаков (Михайленко, 81), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 70) – Мудрик (Алефиренко, 85), Вьюнник (Ванат, 70), Назаренко (Очеретько, 70).
Видео голов и обзор матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Томче Гроздановски (Северная Македония U21).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (УКРАИНА U21).
Источник — Sport.ua
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