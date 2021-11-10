В четверг, 11 ноября, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023, в котором сборная Украины на выезде сыграет против Северной Македонии. Матч 5-го тура пройдет в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии и начнется в 14:00. На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.

Украинцы начали свой отборочный путь на молодежный Евро-2023 с двух побед – над Сербией и Арменией, однако затем последовало разгромное поражение от Франции (0:5), которое скинуло нашу команду с первого места в группе. В прошлом туре Украина U-21 в домашнем матче минимально обыграла Фарерские Острова. Эта победа позволила подопечным Руслана Ротаня набрать девять очков после четырех поединков и закрепиться на 2-м месте в турнирной таблице.

Северная Македония является ближайшим преследователем нашей команды в отборе. После 4х туров отборочного турнира будущий соперник украинский молодежки имеет 5 пунктов.

В финальной части Евро-2023 (U-21) выступят 16 команд — Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Македония U-21 - Украина U-21.