Мудрик и Трубин. Ротань взял на матч с Северной Македонией 23 футболиста

Поединок состоится в четверг

  • 09.11.2021 18:25
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Мудрик и Трубин. Ротань взял на матч с Северной Македонией 23 футболиста
© УАФ

11 ноября в Скопье команда Руслана Ротаня сыграет очередной поединок отборочного турнира чемпионата Европы.
 
Сегодня в 17:00 молодежная сборная Украины взяла курс на Северную Македонию. После прилета у подопечных Руслана Ротаня по плану будет ужин и отдых. Поскольку матч 11 ноября в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии начнется необычно рано (14:00 по киевскому времени), предыгровая тренировка сине-желтых состоится 10-го числа утром.
 
На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.
 
Состав молодежной сборной Украины
 
Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Валентин Горох («Александрия»).
 
Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).
 
Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).
 
Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Лёвен», Бельгия), Владислав Ванат («Черноморец» Одесса).

Евро-2023 (U-21). Квалификационный турнир 

Группа H

Турнирная таблица

Команда

І

В

Н

П

М

О

1. Франція

4

3

1

0

12—1

10

2. Україна

4

3

0

1

4—6

9

3. Північна Македонія

4

1

2

1

3—5

5

4. Фарерські о-ви

5

1

2

2

4—5

5

5. Сербія

4

1

1

2

4—5

4

6. Вірменія

5

1

0

4

5—10

3

Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
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    igogo
    igogo, 09.11.2021 19:01
    +1
    Все уехали в Балканы
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