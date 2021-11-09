Мудрик и Трубин. Ротань взял на матч с Северной Македонией 23 футболиста

11 ноября в Скопье команда Руслана Ротаня сыграет очередной поединок отборочного турнира чемпионата Европы.
Сегодня в 17:00 молодежная сборная Украины взяла курс на Северную Македонию. После прилета у подопечных Руслана Ротаня по плану будет ужин и отдых. Поскольку матч 11 ноября в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии начнется необычно рано (14:00 по киевскому времени), предыгровая тренировка сине-желтых состоится 10-го числа утром.
На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Валентин Горох («Александрия»).
Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).
Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).
Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Лёвен», Бельгия), Владислав Ванат («Черноморец» Одесса).
Евро-2023 (U-21). Квалификационный турнир
Группа H
Турнирная таблица
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франція
|
4
|
3
|
1
|
0
|
12—1
|
10
|
2. Україна
|
4
|
3
|
0
|
1
|
4—6
|
9
|
3. Північна Македонія
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3—5
|
5
|
4. Фарерські о-ви
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4—5
|
5
|
5. Сербія
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4—5
|
4
|
6. Вірменія
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5—10
|
3
Источник — Украинская ассоциация футбола
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