Мудрик и Трубин. Ротань взял на матч с Северной Македонией 23 футболиста

11 ноября в Скопье команда Руслана Ротаня сыграет очередной поединок отборочного турнира чемпионата Европы.



Сегодня в 17:00 молодежная сборная Украины взяла курс на Северную Македонию. После прилета у подопечных Руслана Ротаня по плану будет ужин и отдых. Поскольку матч 11 ноября в Скопье на арене Тренировочного центра Футбольной федерации Северной Македонии начнется необычно рано (14:00 по киевскому времени), предыгровая тренировка сине-желтых состоится 10-го числа утром.



На предстоящий поединок главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань взял 23 футболиста.



Состав молодежной сборной Украины



Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Валентин Горох («Александрия»).



Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).



Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).



Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Лёвен», Бельгия), Владислав Ванат («Черноморец» Одесса).

Евро-2023 (U-21). Квалификационный турнир

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