Северная Македония U21
0 : 0
УКРАИНА U21
11.11.2021 14:00

Северная Македония U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора ЧЕ

Важный матч для команды Руслана Ротаня

  • 11.11.2021 01:50
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Северная Македония U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора ЧЕ
© УАФ

В четверг, 11 ноября свой матч проведет не только национальная сборная Украины, но и молодежка U-21. При чем, если взрослая сборная сыграет контрольный матч против Болгарии, то у подопечных Руслана Ротаня матч намного более высокого уровня ответственности – они в отборе на молодежный чемпионат Европы-2023 на выезде сыграют с командой Северной Македонии.

Северная Македония U-21

Отборочный турнир на молодежный чемпионат Европы в группе Н приближается к своему экватору, и пока что Северная Македония идет довольно неплохо – третье место в группе. Однако сказать, что для этого команда Драги Канатларовски сделала что-то выдающееся, нельзя.

Начали отборочный турнир македонцы с прогнозированного поражения от Франции 0:3, после чего дважды сыграли вничью – дома с Сербией и на выезде с Фарерскими островами. И лишь в последнем туре, 12 октября, была одержана победа – на выезде над Арменией со счетом 2:1. Однако отставание от Украины – 4 очка, и только победа в предстоящем матче может по-настоящему вернуть македонцев в борьбу за выход на чемпионат Европы.

Украина U-21

В свою очередь, на украинскую молодежку турнирное положение давит не так сильно – даже поражение в предстоящем матче не приведет к потере второго места в группе Н. Тем не менее, мерять все исключительно реалиями турнирной таблицы не стоит. После неудачного предыдущего отборочного турнира в главного тренера команды Руслана Ротаня полетело много критических стрел, и сейчас он явно не хочет давать своим недоброжелателям еще один повод для критики. А другой реакции на потерю очков в матче с Северной Македонией и быть не может.

Значимость этого матча для украинской молодежки подтверждается и составом – собраны фактически все сильнейшие. Здесь и Анатолий Трубин, и Александр Сирота (которого, по слухам, планировал вызвать Александр Петраков), и Михаил Мудрик с Георгием Судаковым.

При этом, отставание от лидера группы, сборной Франции, всего одно очко – можно помечтать даже о первом месте и прямой путевке в финальный турнир Евро. Хотя, конечно, выездное поражение 0:5 месячной давности от французов – болезненный удар, который вынуждает оценивать ситуацию реалистично.

Прогноз на противостояние

В предстоящем матче букмекеры фаворитом видят сборную Украины. Вряд ли подопечным Ротаня будет легко увезти три очка из Скопье, но все же поставим на то, что сделать это удастся – коэффициент 2,06.

11 ноября, четверг

Северная Македония U21 — Украина U21
Cкопье. Стадион «Петар Милошевски». 14:00
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ U21 — УКРАИНА U21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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