Мотор проиграл ПСЖ, Лунин хочет покинуть Реал, Марченко сыграет в Москве

Главные новости за 14 октября на Sport.ua

  • 15.10.2021 04:00
  • 78 просмотров
  • 0 комментариев
Мотор проиграл ПСЖ, Лунин хочет покинуть Реал, Марченко сыграет в Москве
© ГК ПСЖ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 октября.

1. Фиаско в Париже. Мотор проиграл ПСЖ матч Лиги чемпионов. Запорожский клуб не сумел оказать сопротивление хозяевам площадки.

2. Прометей дома обыграл Сепси и вышел на первое место в группе. Команда Большаковой одержала победу над румынским фаворитом.

3. ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал румынского центрального защитника. Михай Лека заключил контракт с украинским клубом.

4. Лунин хочет покинуть Реал. Украинский вратарь намерен получать игровую практику.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Металлист 1925 подписал экс-игрока Рубина и Локомотива. Соломон Кверквелия продолжит карьеру в харьковском клубе.

6. Первая лига. Победа Металлиста, Альянс возвращается на второе место. Обзор 13 тура Первой лиги Украины.

7. Известный украинский теннисист выступит на Кубке Кремля. Илья Марченко сыграет в Москве.

8. Гонорары в реванше Усик – Джошуа будут распределены 50 на 50. Об этом рассказал Александр Красюк.

9. В мужской волейбольной ЛЧ завершился первый квалификационный раунд. Борьбу за место в групповом турнире продолжат 8 команд.

10. НХЛ. 5 шайб Вашингтона, победы Колорадо, Анахайма и Торонто. Команды проводят свои первые матчи в новом регулярном сезоне.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности