Мотор проиграл ПСЖ, Лунин хочет покинуть Реал, Марченко сыграет в Москве

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 октября.

1. Фиаско в Париже. Мотор проиграл ПСЖ матч Лиги чемпионов. Запорожский клуб не сумел оказать сопротивление хозяевам площадки.

2. Прометей дома обыграл Сепси и вышел на первое место в группе. Команда Большаковой одержала победу над румынским фаворитом.

3. ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал румынского центрального защитника. Михай Лека заключил контракт с украинским клубом.

4. Лунин хочет покинуть Реал. Украинский вратарь намерен получать игровую практику.

5. ОФИЦИАЛЬНО: Металлист 1925 подписал экс-игрока Рубина и Локомотива. Соломон Кверквелия продолжит карьеру в харьковском клубе.

6. Первая лига. Победа Металлиста, Альянс возвращается на второе место. Обзор 13 тура Первой лиги Украины.

7. Известный украинский теннисист выступит на Кубке Кремля. Илья Марченко сыграет в Москве.

8. Гонорары в реванше Усик – Джошуа будут распределены 50 на 50. Об этом рассказал Александр Красюк.

9. В мужской волейбольной ЛЧ завершился первый квалификационный раунд. Борьбу за место в групповом турнире продолжат 8 команд.

10. НХЛ. 5 шайб Вашингтона, победы Колорадо, Анахайма и Торонто. Команды проводят свои первые матчи в новом регулярном сезоне.