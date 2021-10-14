ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал румынского центрального защитника

Клуб УПЛ «Львов» заключил контракт с 29-летним румынским центральным защитником Михаем Лекой.

Соглашение подписано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

На протяжении карьеры Лека выступал преимущественно за румынские клубы. Последней командой футболиста был «Арджеш», цвета которого он защищал с зимы 2020 года по лето 2021 года.

В июле 2021 года Лека стал свободным агентом.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.