ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал румынского центрального защитника

Клуб УПЛ «Львов» заключил контракт с 29-летним румынским центральным защитником Михаем Лекой.
Соглашение подписано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.
На протяжении карьеры Лека выступал преимущественно за румынские клубы. Последней командой футболиста был «Арджеш», цвета которого он защищал с зимы 2020 года по лето 2021 года.
В июле 2021 года Лека стал свободным агентом.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.
Источник — ФК Львов
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https://www.youtube.com/watch?v=QDp4JVaFYrk
Mihai Leca - Central Defender
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