Первая лига. Победа Металлиста, Альянс возвращается на второе место

Обзор 13 тура Первой лиги Украины

  • 14.10.2021 13:15
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Первая лига. Победа Металлиста, Альянс возвращается на второе место
© ФК Металлист Харьков

10-12 октября состоялись матчи 13 тура Первой лиги Украины. Матч «Краматорск» - «Полесье» не состоялся в связи со вспышкой коронавируса в житомирской команде. В двух матчах из семи была зафиксирована нулевая ничья. Также только в двух поединках из семи обе команды забивали мячи.

«Кривбасс» на выезде сыграл в нулевую ничью с «ВПК-Агро». Отметим, что в трех из четырех предыдущих матчей криворожане не забивали голов. Также в трех из пяти предыдущих поединков «Кривбасс» сыграл вничью. Криворожская команда после этого матча с 25-ю очками идет на третьем месте в Первой лиге. «ВПК-Агро» с 10-ю баллами находится на 14-й позиции.

«Волынь» и «Нива» в битве середняков расписали мировую 1:1. На гол Семенины луцкая команда ответила точным ударом Кучеренко.

Снова одержал победу «Альянс», которая в родных стенах оказался сильнее «Олимпика». Коллектив из Липовой Долины выиграл со счетом 2:1 в волевом стиле. Дончане забили гол в раздевалку в исполнении Прядуна. В середине второго тайма команда с Сумщины вышла вперед после точных ударов Писного и Рогозинского. Эта виктория позволила «Альянсу» с 26 очками в активе вернуться на второе место. «Олимпик» - пятый с 17 баллами в копилке.

К слову, в матчах «Волынь» - «Нива» и «Альянс» - «Олимпик» было показано больше всего желтых карточек в туре, а именно по 10 в каждом из этих поединков.

Снова добился положительного результата «Горняк-Спорт». После победы над «Прикарпатьем» и ничьей с «Металлистом» команда из Горишних Плавней уверенно взяла три очка в выездной встрече с «Оболонью». «Горняк-Спорт» победил «пивоваров» со счетом 3:0 благодаря голам Паламара, Яворского и Понедельника. «Оболонь», несмотря на поражение, с 21 очком идет четвертой в Первой лиге. «Горняк-Спорт» с 15 баллами десятый.

Очередную уверенную победу добыл «Металлист». На этот раз харьковчане на родном стадионе разгромили «Кремень», который с 68-й минуты играл в меньшинстве. За «Металлист» дублем отличился Пейшото, а также по голу в свой актив записали Риаскос и Банада. Что касается Пейшото, то бразилец уже наколотил 11 голов в этом сезоне, и он уверенно захватил пальму первенства в гонке бомбардиров Первой лиги.

В западноукраинском дерби сошлись «Ужгород» и «Подолье». Хмельницкая команда с минимальным перевесом 1:0 выиграла у закарпатцев благодаря голу Липовуза на 8-й минуте встречи. Кстати, «Ужгород» проиграл впервые с 20 сентября. До этого на протяжении трех туров закарпатская команда не знала вкуса поражений.

«Прикарпатье» и «Агробизнес» в еще одном западноукраинском дерби также сыграли вничью только 0:0. Коллективы из Ивано-Франковска и Волочиска сыграли вничью во втором туре кряду.

Первая лига. 13 тур

10 октября

«ВПК-Агро» - «Кривбасс» - 0:0

«Волынь» - «Нива» - 1:1

Голы: Кучеренко, 87 – Семенина, 64.

11 октября

«Альянс» - «Олимпик» - 2:1

Голы: Писный, 63, Рогозинский, 69 – Прядун, 45.

«Оболонь» - «Горняк-Спорт» - 0:3

Голы: Паламар, 39, Яворский, 74, Понедельник, 86.

Нереализованный пенальти: Романов, 86 («Горняк-Спорт»).

«Металлист» - «Кремень» - 4:0

Голы: Пейшото, 49, 69 (с пенальти), Риаскос, 74, Банада, 76.

Удаление: Головко, 68 («Кремень»).

12 октября

«Ужгород» - «Подолье» - 0:1

Гол: Липовуз, 8.

«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 0:0

«Краматорск» - «Полесье» - не состоялся

Дмитрий Котков, Sport.ua

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