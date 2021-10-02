10-й тур
Ворскла
3 : 0
Ингулец
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий МАКСИМОВ: «Эсеола? Давайте забудем уже»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал победу над «Ингульцом» (3:0)

  • 02.10.2021 23:13
  • 1940 просмотров
  • 6 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Эсеола? Давайте забудем уже»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Юрий Максимов не стал отвечать на вопрос об Адеринсоне Эсеоле, который пришел в команду в летнее межсезонье и сыграл всего 23 минуты в УПЛ. После этого игрок был отправлен в дубль, и Максимов на него больше не рассчитывает.

«Что вы все Эсеола, Эсеола? Давайте забудем уже».

На вопросы о победном матче Юрий Вильевич отвечал более охотно.

«Почему стали забивать только после перерыва? Мы и в первом тайме хорошо играли. Не было замечаний, все старались. У них тоже команда хорошая: играют от обороны, защита дисциплинированная. И футболисты хорошие. Эта команда на выезде с «Динамо» - лидером чемпионата сыграла 1:1. Это о чем-то говорит. После того, как мы забили нам стало легче. Была боязнь, когда забили. Могли и 1:1 сыграть, но забили второй и третий гол».

«Почему не было Якубу? Он получил на тренировке серьезную травму – спину дернул. Он резкий футболист, пошел за мячем и дернул спину. Теперь лечится.

Амилькар Коджови? Мы всегда молодежи даем шанс. Кто им пользуется – остается в команде. Он прибавляет в дублирующем составе», - сказал Максимов.

После 10-ти туров в активе «Ворсклы» 21 очко и третье место в чемпионате.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 03.10.2021 00:10
    0
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 00:00
    Вернидуб не будет каждый сезон обыгрывать Реал. типичная психология паршивой овцы, а той овце баран купил порше, а чем я хуже, у меня тоже жопа упругая.
    История сейчас а не потом
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 00:00
    0
    BekXan, 02.10.2021 23:48
    Итак Вернидуб получает 25 к зелени каждый месяц игроки 3-5тыс и лидеры 10 тыс зелени громят клубы в ЛЧ ..Вопрос какой битой пи..... команду Ворскла в которой получают больше и тренера за заявы что они не готовы ,и игроки плохие дубля?И так админы Ворскы за любые заявы Мксимова что игроки говно с дублем пи... его лопатой !!:
    Вернидуб не будет каждый сезон обыгрывать Реал. типичная психология паршивой овцы, а той овце баран купил порше, а чем я хуже, у меня тоже жопа упругая.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 23:58
    0
    BekXan, 02.10.2021 23:48
    Итак Вернидуб получает 25 к зелени каждый месяц игроки 3-5тыс и лидеры 10 тыс зелени громят клубы в ЛЧ ..Вопрос какой битой пи..... команду Ворскла в которой получают больше и тренера за заявы что они не готовы ,и игроки плохие дубля?И так админы Ворскы за любые заявы Мксимова что игроки говно с дублем пи... его лопатой !!:
    ман сити наверное смотрят на Шериф и думают, какого ху мы этим мажорам так много платим
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 02.10.2021 23:48
    0
    Итак Вернидуб получает 25 к зелени каждый месяц игроки 3-5тыс и лидеры 10 тыс зелени громят клубы в ЛЧ ..Вопрос какой битой пи..... команду Ворскла в которой получают больше и тренера за заявы что они не готовы ,и игроки плохие дубля?И так админы Ворскы за любые заявы Мксимова что игроки говно с дублем пи... его лопатой !!:
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 23:22
    -3
    норм слил негра
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 23:21
    -1
    я и не знал что он игрок Ворсклы
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