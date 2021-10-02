Юрий МАКСИМОВ: «Эсеола? Давайте забудем уже»

Юрий Максимов не стал отвечать на вопрос об Адеринсоне Эсеоле, который пришел в команду в летнее межсезонье и сыграл всего 23 минуты в УПЛ. После этого игрок был отправлен в дубль, и Максимов на него больше не рассчитывает.

«Что вы все Эсеола, Эсеола? Давайте забудем уже».

На вопросы о победном матче Юрий Вильевич отвечал более охотно.

«Почему стали забивать только после перерыва? Мы и в первом тайме хорошо играли. Не было замечаний, все старались. У них тоже команда хорошая: играют от обороны, защита дисциплинированная. И футболисты хорошие. Эта команда на выезде с «Динамо» - лидером чемпионата сыграла 1:1. Это о чем-то говорит. После того, как мы забили нам стало легче. Была боязнь, когда забили. Могли и 1:1 сыграть, но забили второй и третий гол».

«Почему не было Якубу? Он получил на тренировке серьезную травму – спину дернул. Он резкий футболист, пошел за мячем и дернул спину. Теперь лечится.

Амилькар Коджови? Мы всегда молодежи даем шанс. Кто им пользуется – остается в команде. Он прибавляет в дублирующем составе», - сказал Максимов.

После 10-ти туров в активе «Ворсклы» 21 очко и третье место в чемпионате.