Третье место уверенно оставили за собой. Ворскла дома разгромила Ингулец

Нельзя сказать, что в матче десятого тура встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. Полтавчане подходили к поединку с четвертой строчки, «Ингулец» находился на двенадцатой. Тем не менее, фаворит был виден невооружённым глазом. Оставалось подтвердить свой статус игрой!

Команды начали встречу достаточно активно, при этом хозяева на правах фаворита шли вперёд большими силами. Гости в меру возможностей отвечали. К середине первого тайма владение мячей было в пользу «Ворсклы»: 57:43%. Но при этом по сэйвам статистика фиксировала равенство – 1:1. Да и по ударам по воротам в целом игроки «Ингульца» отставали ненамного – 3:4.

При этом первый стопроцентный момент создали именно гости – Ситало выскочил практически один на один, пробил, однако вратарь полтавчан вовремя выдвинулся вперёд и заблокировал удар. Вскоре Шарай из полукружия штрафной ударом низом проверил вратаря соперника. То есть гости контратаковали острее, при этом в обороне ошибок не допускали.

Подопечные Юрия Максимова «звоночек» услышали и игру от своих ворот отодвинули. Контролировали мяч в середине поля, вот только чего-то серьезного у чужих ворот так и не создали. Поэтому нули на табло смотрелись вполне справедливым итогом первой половины игры. Хотя и 1:1 не было чем-то невероятным.

Второй тайм начался с неприятного столкновения головами Пуцлина и Запорожца. Дело дошло вплоть до кровотечения у обоих. Впрочем, врачи постарались на совесть и вернули футболистов на поле в кратчайшие сроки.

«Ингулец» явно не собирался проигрывать. Видно было, что у игроков гостей вполне хватает сил противостоять противникам. Хозяева справлялись с контратаками гостей иногда с нарушениями, так что даже Максимов, защищая своих подопечных, договорился до «горчичника». Хотя к арбитру никаких претензий предъявить не было ни малейшей возможности: Сергей Бойко не давал поводов усомниться в своей компетентности.

И к середине второго тайма зафиксировал взятие ворот. Степанюк получил мяч в штрафной и навесил к дальнему углу вратарской. Набежавший Рангел с полутора метров головой отправил мяч в пустой угол ворот – 1:0.

Разумеется, после пропущенного гола гости попытались идти вперёд. Чем только подняли градус игры: полтавчане охотно согласились на контратаки. Матч приобрёл совсем иной характер и зрелищность. Хотя, конечно, «Ворскла» начала «сушить» игру. Но вряд ли можно строго судить за это футболистов: три очка есть три очка. Тем более, что о контратаках они не забывали и в итоге провели шикарнейшую комбинацию. Пердута подал справа, А Тилль в касание пробил точно – 2:0!

Случилось второе взятие ворот на 78 минуте. И, собственно, на этом всё завершилось. Гости поняли, что игру спасти не удастся. Хозяева на подъёме продолжали атаковать, но без особой страсти. Отметим, что только после того, как счёт стал 2:0, произошла первая замена в матче, причем именно наставник «Ворсклы» попытался укрепить оборону. Гости принялись усиливать атаку лишь на 83 минуте.

Хотя это сказалось как раз не лучшим образом. Очевидно, защита «Ингульца» не смогла перестроиться должным образом: Степанюк снова прошел левым флангом, отпасовал на Рангела. А тот выполнил подачу в штрафную, и набежавший Тилль ударом в касание оформил дубль – 3:0!

Таким образом, полтавчане третий матч кряду выиграли «всухую», набрали 21 очко и закрепились на третьем месте. 16 октября «Ворскле» предстоит выезд к «Александрии». «Ингулец» с 8 баллами остался двенадцатым. В следующем туре команда принимает «Рух».



Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Ворскла» - «Ингулец» - 3:0.

Рангел, 66, О. Тилль, 77, 84.

Пуцлин, 33 - Бартулович, 20, Шарай, 36.

«Ворскла»: Ризнык - Чеснаков, Тамм, Яворский - Пердута, Скляр (Пешич, 88), Пуцлин, О. Тилль (Амилькар, 88), Кане (Челядин, 78) - Рангел, Степанюк.

«Ингулец»: Шуст - Полегенько , Салем, Ковалев, Поспелов (Козак, 83), Асмелаш - Бартулович (Шышка, 83), Запорожец, Шарай - Плохотнюк (Гопей, 83), Ситало.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА