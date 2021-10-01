10-й тур
Ворскла
0 : 0
Ингулец
02.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С противоположными эмоциями

  • 01.10.2021 19:48
  • 208 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

С совершенно разными настроениями подходят к предстоящей встрече соперники. «Ворскла» в трех кряду матчах не проигрывает, «Ингулец» – столько же не выигрывает. При этом финалист Кубка Украины-2019 на прошлой неделе еще и вылетел из текущего розыгрыша трофея, в первом же раунде уступив второлиговому «ЛНЗ».

Ингулец

Более того, коллектив Сергея Лавриненко вполне мог и вовсе уступить в Одессе, отыгравшись в самой концовке встречи благодаря пенальти. 11-метровый за фол как раз на экс-футболисте «Ворсклы» Максиме Мельничуке реализовал Младен Бартулович, успешно вышедший на замену. Любопытно, что в компенсированное время Павел Полегенько мог забить и победный гол, с линии штрафной пробив чуть выше перекладины.

Несмотря на неудачный отрезок, вопрос об изменениях тренерского штаба в «Ингульце» не стоит. «Если не будет результатов – всю команду поменяю, но Лавриненко останется», – прокомментировал ситуацию президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Вряд ли покинет клуб и Бартулович, любопытную статистику которого привела по итогам тура Премьер-лига. 14 раз в своей украинской карьере бил пенальти 34-летний хорват, допустив лишь одну «осечку».

Ворскла

Также пенальти оказался и в центре внимания матча «Ворсклы» на прошлой неделе. В середине первого тайма Дмитрий Ризнык в очередной раз блеснул мастерством, в шикарном броске отразив удар с «точки» от Вячеслава Чурко. А еще до перерыва Оливье Тилль после классной передачи Руслана Степанюка вывел вперед полтавчан. За коллективом Юрия Максимова в матче против «Колоса» так и осталась минимальная победа – 1:0.

Неприятным эпизодом еще до пенальти в том противостоянии стало повреждение Владимира Чеснакова, который после жесткого стыка досрочно покинул поле. Впрочем, рулевой «Ворсклы» рассказал о ситуации с оптимизмом: «Когда капитан выпадает – сложно перестроиться. Но Чеснаков – боец! Думаю, к следующему матчу восстановится». Важно, что готовы сыграть Александр Скляр и Оливье Тилль, входящие в число лучших ассистентов сезона (по четыре голевые передачи).

Статистика встреч

Дважды встречались в прошлом сезоне оппоненты, и оба поединка состоялись в Полтаве. В номинально домашнем матче осенью сильнее была «Ворскла» – 2:0, а в феврале «Ингулец» завоевал ничью (2:2) уже как хозяин полтавского стадиона. Напомним, что смена локации тогда была инициирована «Ингульцом». Кстати, в обеих встречах «Ворскла» по голу забила с пенальти, а у петровцев один из мячей в ничейном поединке также с «точки» забил Бартулович.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Пуцлин, Скляр, Тилль, Челядин, Кане, Рангел, Степанюк.

«Ингулец»: Гальчук, Запорожец, Шарай, Полегенько, Козак, Коваленко, Асмелаш, Опанасенко, Ковалев, Поспелов, Ситало.

Прогноз на противостояние

Фаворитом поединка, бесспорно, выглядит «Ворскла», набравшая очень неплохой ход. Но и амбициозный руководитель «Ингульца», и тренерский штаб петровской команды точно найдут нужную мотивацию, чтобы «встряхнуть» коллектив. Спрогнозируем ничью в этом поединке.

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

2 октября, суббота

«Ворскла» – «Ингулец»
Полтава. Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского. 19:30
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
ВОРСКЛА – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности