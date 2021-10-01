С совершенно разными настроениями подходят к предстоящей встрече соперники. «Ворскла» в трех кряду матчах не проигрывает, «Ингулец» – столько же не выигрывает. При этом финалист Кубка Украины-2019 на прошлой неделе еще и вылетел из текущего розыгрыша трофея, в первом же раунде уступив второлиговому «ЛНЗ».

Ингулец

Более того, коллектив Сергея Лавриненко вполне мог и вовсе уступить в Одессе, отыгравшись в самой концовке встречи благодаря пенальти. 11-метровый за фол как раз на экс-футболисте «Ворсклы» Максиме Мельничуке реализовал Младен Бартулович, успешно вышедший на замену. Любопытно, что в компенсированное время Павел Полегенько мог забить и победный гол, с линии штрафной пробив чуть выше перекладины.

Несмотря на неудачный отрезок, вопрос об изменениях тренерского штаба в «Ингульце» не стоит. «Если не будет результатов – всю команду поменяю, но Лавриненко останется», – прокомментировал ситуацию президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Вряд ли покинет клуб и Бартулович, любопытную статистику которого привела по итогам тура Премьер-лига. 14 раз в своей украинской карьере бил пенальти 34-летний хорват, допустив лишь одну «осечку».

Ворскла

Также пенальти оказался и в центре внимания матча «Ворсклы» на прошлой неделе. В середине первого тайма Дмитрий Ризнык в очередной раз блеснул мастерством, в шикарном броске отразив удар с «точки» от Вячеслава Чурко. А еще до перерыва Оливье Тилль после классной передачи Руслана Степанюка вывел вперед полтавчан. За коллективом Юрия Максимова в матче против «Колоса» так и осталась минимальная победа – 1:0.

Неприятным эпизодом еще до пенальти в том противостоянии стало повреждение Владимира Чеснакова, который после жесткого стыка досрочно покинул поле. Впрочем, рулевой «Ворсклы» рассказал о ситуации с оптимизмом: «Когда капитан выпадает – сложно перестроиться. Но Чеснаков – боец! Думаю, к следующему матчу восстановится». Важно, что готовы сыграть Александр Скляр и Оливье Тилль, входящие в число лучших ассистентов сезона (по четыре голевые передачи).

Статистика встреч

Дважды встречались в прошлом сезоне оппоненты, и оба поединка состоялись в Полтаве. В номинально домашнем матче осенью сильнее была «Ворскла» – 2:0, а в феврале «Ингулец» завоевал ничью (2:2) уже как хозяин полтавского стадиона. Напомним, что смена локации тогда была инициирована «Ингульцом». Кстати, в обеих встречах «Ворскла» по голу забила с пенальти, а у петровцев один из мячей в ничейном поединке также с «точки» забил Бартулович.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Пуцлин, Скляр, Тилль, Челядин, Кане, Рангел, Степанюк.

«Ингулец»: Гальчук, Запорожец, Шарай, Полегенько, Козак, Коваленко, Асмелаш, Опанасенко, Ковалев, Поспелов, Ситало.

Прогноз на противостояние

Фаворитом поединка, бесспорно, выглядит «Ворскла», набравшая очень неплохой ход. Но и амбициозный руководитель «Ингульца», и тренерский штаб петровской команды точно найдут нужную мотивацию, чтобы «встряхнуть» коллектив. Спрогнозируем ничью в этом поединке.

2 октября, суббота