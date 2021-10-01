В субботу, 2 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:30.

На данный момент такая ситуация, что на поле сойдутся третья команда чемпионата против десятой. Причем в 9 туре «Ворскла» получила, в принципе, заслуженную победу над «Колосом» (1:0 с очередным незабитым ковалевским пенальти), а «Ингулец» едва спас ничью с «Черноморцем» (1:1 благодаря голу Младена Бартуловича с пенальти в конце игры). Интересно, что недавно, а точнее, в 8 туре петровская команда тоже играла с «Колосом» и проиграла - 0:2. Эти факторы, а также общая форма команд (одно поражение в сезоне у «Ворсклы» против пяти неудач в «Ингульца», а также трехматчевая беспроигрышная серия против трехматчевой безвыигрышной) указывают, что должны победить подопечные Максимова, но футбольная Фортуна не раз смеялась из тех, кто делал перед матчем какие-то прогнозы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Ингулец».