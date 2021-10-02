10-й тур
Ворскла
3 : 0
Ингулец
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Ингулец – 3:0. Дубль Тилля. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10 тура УПЛ

  • 02.10.2021 21:37
  • 651 просмотр
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Ворскла – Ингулец – 3:0. Дубль Тилля. Видео голов и обзор матча
© ФК Ворскла

В субботу, 2 октября, состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» разгромила петровский «Ингулец».

Украинская Премьер-лига. 10 тур. 

«Ворскла» - «Ингулец» - 3:0.

 Рангел, 66, О. Тилль, 77, 84.

Обзор матча

Видео гола Рангела

Видео первого гола Тилля

Видео второго гола Тилля

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
77' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
66' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).

Источник — Sport.ua

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