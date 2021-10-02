В субботу, 2 октября, состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» разгромила петровский «Ингулец».
Украинская Премьер-лига. 10 тур.
«Ворскла» - «Ингулец» - 3:0.
Рангел, 66, О. Тилль, 77, 84.
Обзор матча
Видео гола Рангела
Видео первого гола Тилля
Видео второго гола Тилля
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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