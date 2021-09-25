Джошуа тяжелее Усика, соперники Динамо и Шахтера, Де Пена продлил контракт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 сентября.

1. ФОТО. Кто здесь тяжелее? Как Джошуа и Усик посмотрели друг другу в глаза

25 сентября в Лондоне пройдет чемпионский мегафайт с участием украинца

2. ВИДЕО. Усик и Джошуа провели дуэль взглядов после взвешивания

Украинец и британец пожали руки накануне боя

3. ВИДЕО. Усик весит на 8 кг меньше, чем Джошуа, за день до поединка

Под Александром весы показали чуть больше 100 кг

4. Мариуполь примет Динамо. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины

Одесский «Черноморец» сразится с «Шахтером»

5. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало новый контракт с де Пеной

Уругвайский полузащитник остается в столичном клубе

6. Очередной незабитый пенальти. Колос дома минимально уступил Ворскле

Полтавская команда вышла на третье место в турнирной таблице

7. Вышел из карантина. Перенеся коронавирус, форвард Динамо вернулся в Киев

Эрик Рамирес заболел COVID-19, находясь в лагере сборной Венесуэлы

8. Срна пригласил в Мариуполь балканских легионеров

Директор по футболу «Шахтера» получит процент в случае продажи

9. Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена

В Украине изменилась эпидемиологическая ситуация

10. Кем заменить Кумана? Шесть вариантов для Барселоны

Колумнист Sport.ua предлагает свои варианты потенциальных преемников Рональда Кумана