Джошуа тяжелее Усика, соперники Динамо и Шахтера, Де Пена продлил контракт

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 сентября.
1. ФОТО. Кто здесь тяжелее? Как Джошуа и Усик посмотрели друг другу в глаза
25 сентября в Лондоне пройдет чемпионский мегафайт с участием украинца
2. ВИДЕО. Усик и Джошуа провели дуэль взглядов после взвешивания
Украинец и британец пожали руки накануне боя
3. ВИДЕО. Усик весит на 8 кг меньше, чем Джошуа, за день до поединка
Под Александром весы показали чуть больше 100 кг
4. Мариуполь примет Динамо. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины
Одесский «Черноморец» сразится с «Шахтером»
5. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало новый контракт с де Пеной
Уругвайский полузащитник остается в столичном клубе
6. Очередной незабитый пенальти. Колос дома минимально уступил Ворскле
Полтавская команда вышла на третье место в турнирной таблице
7. Вышел из карантина. Перенеся коронавирус, форвард Динамо вернулся в Киев
Эрик Рамирес заболел COVID-19, находясь в лагере сборной Венесуэлы
8. Срна пригласил в Мариуполь балканских легионеров
Директор по футболу «Шахтера» получит процент в случае продажи
9. Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина приостановлена
В Украине изменилась эпидемиологическая ситуация
10. Кем заменить Кумана? Шесть вариантов для Барселоны
Колумнист Sport.ua предлагает свои варианты потенциальных преемников Рональда Кумана
Источник — Sport.ua
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