ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало новый контракт с де Пеной

Уругвайский полузащитник остается в столичном клубе

  • 24.09.2021 10:45
  • 1250 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало новый контракт с де Пеной
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена продолжит выступать за киевскую команду, как и сообщалось ранее.
 
Предыдущее соглашение игрока действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Детали нового трудового договора не сообщаются.
 
Карлос де Пена – воспитанник футбольной школы уругвайского клуба «Насьональ». В апреле 2019 года Карлос стал футболистом «Динамо», придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.
 
По итогам 2019 года уругвайский футболист был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. А за полгода до завершения соглашения «Динамо» снова продолжило сотрудничество с талантливым полузащитником.
 
В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 24.09.2021 11:03
    0
    Для Антюха это печальная информация
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    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 24.09.2021 10:53
    +2
    Ну норм, пенчик реально заслужил повышение зп.
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    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 10:52
    -2
    такой же неадекват как и тайсон, только тихушник.
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