ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало новый контракт с де Пеной

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена продолжит выступать за киевскую команду, как и сообщалось ранее.



Предыдущее соглашение игрока действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Детали нового трудового договора не сообщаются.



Карлос де Пена – воспитанник футбольной школы уругвайского клуба «Насьональ». В апреле 2019 года Карлос стал футболистом «Динамо», придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.



По итогам 2019 года уругвайский футболист был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. А за полгода до завершения соглашения «Динамо» снова продолжило сотрудничество с талантливым полузащитником.



В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.