Источник: уругваец де Пена согласился продлить контракт с Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена согласился продлить контракт с киевским клубом.
Клуб провел переговоры с агентами уругвайского футболиста, которые на днях прибыли в Киев. Главный тренер киевлян Мирча Луческу изъявил желание сохранить Де Пену для основного состава.
Де Пена ответил принципиальным согласием продлить контакт с «Динамо. Стороны уладят последние детали сделки после матча киевлян против «Шахтера» за Суперкубок Украины, который состоится 22 сентября в 21:00.
Ранее легионер, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро в месяц), хотел продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS.
Действующий контракт уругвайца с «Динамо» истекает 31 декабря 2021 года. В текущем сезоне Де Пена забил 2 гола в 7 матчах за столичную команду.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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