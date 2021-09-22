Источник: уругваец де Пена согласился продлить контракт с Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена согласился продлить контракт с киевским клубом.

Клуб провел переговоры с агентами уругвайского футболиста, которые на днях прибыли в Киев. Главный тренер киевлян Мирча Луческу изъявил желание сохранить Де Пену для основного состава.

Де Пена ответил принципиальным согласием продлить контакт с «Динамо. Стороны уладят последние детали сделки после матча киевлян против «Шахтера» за Суперкубок Украины, который состоится 22 сентября в 21:00.

Ранее легионер, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро в месяц), хотел продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS.

Действующий контракт уругвайца с «Динамо» истекает 31 декабря 2021 года. В текущем сезоне Де Пена забил 2 гола в 7 матчах за столичную команду.