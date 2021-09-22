Источник: уругваец де Пена согласился продлить контракт с Динамо

Клуб провел переговоры с агентами футболиста, которые на днях прибыли в Киев

  • 22.09.2021 00:35
  • 533 просмотра
  • 2 комментария
Источник: уругваец де Пена согласился продлить контракт с Динамо
© dynamo.kiev.ua. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена согласился продлить контракт с киевским клубом.

Клуб провел переговоры с агентами уругвайского футболиста, которые на днях прибыли в Киев. Главный тренер киевлян Мирча Луческу изъявил желание сохранить Де Пену для основного состава.

Де Пена ответил принципиальным согласием продлить контакт с «Динамо. Стороны уладят последние детали сделки после матча киевлян против «Шахтера» за Суперкубок Украины, который состоится 22 сентября в 21:00.

Ранее легионер, у которого была самая низкая зарплата в команде (20 тысяч евро в месяц), хотел продолжить карьеру в другом клубе, имея предложения из Италии и американской MLS.

Действующий контракт уругвайца с «Динамо» истекает 31 декабря 2021 года. В текущем сезоне Де Пена забил 2 гола в 7 матчах за столичную команду.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 22.09.2021 01:06
    -2
    Клуб провел переговоры с агентами уругвайского футболиста с помощью утюга и паяльника, на что Де Пена ответил принципиальным согласием продлить контакт с «Динамо.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 22.09.2021 01:01
    +1
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