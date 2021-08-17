У Динамо было предложение из МЛС по хавбеку. Клуб не захотел продавать

Карлос де Пена, скорее всего, уйдет свободным агентом

  • 17.08.2021 07:10
  • 536 просмотров
  • 1 комментарий
У Динамо было предложение из МЛС по хавбеку. Клуб не захотел продавать
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» ранее было одно предложение по поводу хавбека Карлоса де Пены.

За уругвайца клуб из МЛС давал около 600 тысяч евро, однако киевляне тогда отказались от продажи.

Сейчас вариантов нет, а сам де Пена уходить перед Лигой чемпионов не хочет, однако и подписывать новый контракт не собирается.

Скорее всего, Карлос покинет «Динамо» свободным агентом в декабре 2021 года.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    xvalenok02
    xvalenok02, 17.08.2021 07:22
    +1
    Была уже такая сплетня.
    Зачем повторять?
    Ссылка
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