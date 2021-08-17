У Динамо было предложение из МЛС по хавбеку. Клуб не захотел продавать

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» ранее было одно предложение по поводу хавбека Карлоса де Пены.

За уругвайца клуб из МЛС давал около 600 тысяч евро, однако киевляне тогда отказались от продажи.

Сейчас вариантов нет, а сам де Пена уходить перед Лигой чемпионов не хочет, однако и подписывать новый контракт не собирается.

Скорее всего, Карлос покинет «Динамо» свободным агентом в декабре 2021 года.