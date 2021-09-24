Мариуполь примет Динамо. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины

24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22.



В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились 5 представителей Украины в еврокубках – «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Заря» (Луганск), «Колос» (Коваливка), «Ворскла» (Полтава).

В число сеяных (сыграют на выезде) попали: «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Заря» (Луганск), «Колос» (Коваливка), «Ворскла» (Полтава), «Днепр-1» (Днепр), «Львов» и «Александрия».

Пары 1/8 финала Кубка Украины

Металлист 1925 Харьков – Александрия

Металлист Харьков – Колос Ковалевка

Верес Ровно – Ворскла Полтава

Черноморец Одесса – Шахтер Донецк

Альянс Липовая Долина – Львов

Рух Львов – Заря Луганск

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

Мариуполь – Динамо Киев

Базовый день проведения матчей – 27 октября.



Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.