Мариуполь примет Динамо. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины

24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22.
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились 5 представителей Украины в еврокубках – «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Заря» (Луганск), «Колос» (Коваливка), «Ворскла» (Полтава).
В число сеяных (сыграют на выезде) попали: «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Заря» (Луганск), «Колос» (Коваливка), «Ворскла» (Полтава), «Днепр-1» (Днепр), «Львов» и «Александрия».
Пары 1/8 финала Кубка Украины
Металлист 1925 Харьков – Александрия
Металлист Харьков – Колос Ковалевка
Верес Ровно – Ворскла Полтава
Черноморец Одесса – Шахтер Донецк
Альянс Липовая Долина – Львов
Рух Львов – Заря Луганск
ЛНЗ Черкассы – Днепр-1
Мариуполь – Динамо Киев
Базовый день проведения матчей – 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
Источник — Sport.ua
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