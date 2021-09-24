Мариуполь примет Динамо. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины

Одесский «Черноморец» сразится с «Шахтером»

  • 24.09.2021 12:27
  • 737 просмотров
  • 5 комментариев
Мариуполь примет Динамо. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины
© УАФ

24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 2021/22.
 
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились 5 представителей Украины в еврокубках – «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Заря» (Луганск), «Колос» (Коваливка), «Ворскла» (Полтава). 

В число сеяных (сыграют на выезде) попали: «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Заря» (Луганск), «Колос» (Коваливка), «Ворскла» (Полтава), «Днепр-1» (Днепр), «Львов» и «Александрия».

Пары 1/8 финала Кубка Украины

Металлист 1925 Харьков – Александрия

Металлист Харьков – Колос Ковалевка

Верес Ровно – Ворскла Полтава

Черноморец Одесса – Шахтер Донецк 

Альянс Липовая Долина – Львов

Рух Львов – Заря Луганск

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

Мариуполь – Динамо Киев

Базовый день проведения матчей – 27 октября.
 
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 24.09.2021 12:33
    0
    Ну таких прям центровых пар нету... Интересно будет понаблюдать за Металлистом и Альянсом! ЛНЗ будет тяжеловато Днепр пройти...
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 24.09.2021 12:33
    +1
    Ставлю на Липовую Долину.
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 24.09.2021 12:33
    +1
    Маріуполь-Динамо та Шахтар-Чорноморець- совпадєніє?
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    odiniznashih
    odiniznashih, 24.09.2021 12:31
    +1
    Наконец то догадались сеять команды, а то сильные выбивают друг друга, а слабые в финал пробиваются
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    Fender
    online
    Fender, 24.09.2021 12:28 (изменен)
    +3
    Вот прям как по заказу - фармы должны страдать.
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