Рекордный гонорар Усика, бронза каноисток и серебро баскетболистов 3х3

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 сентября.

1. Принципиальное донбасское дерби, спорный пенальти и драка на Олимпийском. Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

2. Вот так бы и в Норвегии. Заря без проблем разобралась с Черноморцем. Команда Виктора Скрипника забила три гола, одержав уверенную победу.

3. Александр КРАСЮК: «Гонорар за бой с Джошуа – самый большой в карьере Усика». Промоутер рассказал, как много заработает украинский боксер.

4. Успех после стандартов. Ворскла оказалась сильнее Миная. Полтавская команда дома меньше двух голов не забивает, Селезнев не сумел приблизиться к рекорду.

5. Украинки завоевали бронзу чемпионата мира в каноэ-четверке. Пятая награда в копилке нашей сборной.

6. Недовольство Месси, гол Неймара, ассист Мбаппе. ПСЖ вырвал победу у Лиона. Решающий гол для парижан на 90+4 минуте забил Мауро Икарди.

7. Лидер Динамо может не сыграть против Шахтера в матче за Суперкубок. Участие Николая Шапаренко под вопросом.

8. Унылая ничья. Львов и Металлист 1925 мячей не забили. Аутсайдеры слишком боялись пропустить, а забить не сумели.

9. Мужская сборная Украины U-17 завоевала серебро Евробаскета 3х3. Женская команда заняла четвертое место и осталась без медалей на ЧЕ-2021.

10. ВИДЕО. Ромеро проиграл Дэвису в своем дебютном бою в Bellator. Исход боя был решен раздельным решением судей.