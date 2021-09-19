Лидер Динамо может не сыграть против Шахтера в матче за Суперкубок

После матча с «Бенфикой» (0:0) полузащитник Николай Шапаренко почувствовал боли в ноге.
Мирча Луческу поберег футболиста и к матчу с «Александрией» (1:0) тот не готовился.
Врачи пытаются восстановить Шапаренко, но пока что его участие в матче против «Шахтера» в Суперкубке Украины остаётся под вопросом.
Напомним, что матч за трофей состоится 22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский».
Изначально игра была запланирована на июль, однако по просьбе «Динамо» ее перенесли, так как многие игроки киевской команды были задействованы на Евро-2020.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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