Лидер Динамо может не сыграть против Шахтера в матче за Суперкубок

Участие Николая Шапаренко под вопросом

  • 19.09.2021 10:08
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  • 1 комментарий
Лидер Динамо может не сыграть против Шахтера в матче за Суперкубок
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

После матча с «Бенфикой» (0:0) полузащитник Николай Шапаренко почувствовал боли в ноге.

Мирча Луческу поберег футболиста и к матчу с «Александрией» (1:0) тот не готовился.

Врачи пытаются восстановить Шапаренко, но пока что его участие в матче против «Шахтера» в Суперкубке Украины остаётся под вопросом.

Напомним, что матч за трофей состоится 22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский».

Изначально игра была запланирована на июль, однако по просьбе «Динамо» ее перенесли, так как многие игроки киевской команды были задействованы на Евро-2020.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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Комментарии
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.09.2021 10:30
    0
    Мирчу узнаю
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