Принципиальное донбасское дерби, спорный пенальти и драка на Олимпийском

Лидеры добыли синхронные победы. Но если «Шахтер» в режиме «тренировки без повышенной ответственности» разгромил обескровленный «Мариуполь», то «Динамо» изрядно намучилось в матче против «Александрии». Исход игры на последних минутах решил спорный пенальти. По три очка добыли и «Десна» с «Днепром-1», которые в турнирной таблице находятся на расстоянии одной победы от «горняков». Единственная ничья в туре зафиксирована во Львове, где местные «горожане» поделили очки с «Металлистом-1925».

Спасение тура

«Денег нет, но вы держитесь». По слухам, футболисты «Десны» не получают зарплату уже больше четырех месяцев. Тем не менее, «сиверяне» исправно набирают очки. Вот и в этом туре в их копилку «капнули» три балла. Победу черниговчанам принес точный удар головой Тотовицкого на последней минуте основного времени матча против «Руха».

Погода тура

Матч в Кропивницком между «Ингульцом» и «Колосом» прошел под диктовку ливня. Погода явно внесла свои коррективы в игру – команды много ошибались в довольно простых ситуациях. Лучше к сложным климатическим условиям подготовились гости, которые сумели забить два безответных мяча. «Мы оттолкнулись от дна» - скажет после игры тренер ковалевцев Кузнецов. Ну, а петровцы, похоже, это дно начинают нащупывать.

«Дерби» тура

ФК Шахтер Донецк

Донбасское дерби – между «Мариуполем» и «Шахтером» - состоялось не в городе на Азове, а в городе в Киевской области – в Ковалевке. Причина – «неотложные» работы на стадионе в Мариуполе. Кошкош, Недес, Козишкурт, Плакса, Махиня – это не сборная Венгрии (U-19), это футболисты «Мариуполя», вышедшие на матч против «старшего товарища». По договоренности между двумя клубами, арендованные у «горняков» игроки «Мариуполя» не имели права играть в очном поединке. Поэтому и сыграли те, кто мог. Не основной состав выставил и Де Дзерби – хотя поди сейчас разберись, какой у него состав сейчас основной. Как бы то ни было, но «горняки» без каких-либо хлопот и усилий забили сопернику пять сухих мячей.

Матч тура

Не зря нынешняя «Александрия» считается грозой фаворитов. Она уже победила «Зарю» и «Шахтер» и была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у «Динамо». Справедливости ради нужно признать, что если бы киевляне реализовали хотя бы половину своих моментов, концовка матча была бы наверняка более спокойной. Но получилось иначе. Исход матча решился на последних минутах игры не без вмешательства арбитра.

Пенальти тура

На третьей компенсированной ко времени второго тайма минуте судья матча на «Олимпийском» Кривушкин назначил пенальти в ворота «Александрии». Эпизод, ставший поводом для такого решения – сугубо игровой: Рыбалка во время подачи углового в своей штрафной площади придержал за футболку Гармаша. После консультации с арбитром ВАР и просмотра «телевизора» Кривушкин указал на «точку». Цыганков шансов Билыку не оставил.

Удаление тура

Последние минуты матча между командами Луческу и Гуры получились очень нервными. После реализованного спорного пенальти на поле вспыхнула стычка. Кирюханцев боднул головой Шабанова, тот рухнул на газон. Потерявший контроль над игрой арбитр Кривушкин после подсказки судьи ВАР удалил грубияна.

Дебют тура

На 69-й минуте матча между «Динамо» и «Александрией» на поле появился долгожданный новичок «бело-синих» Витиньо. Но запомниться хотя бы чем-то конструктивным бразильскому полузащитнику не удалось: то ли времени не хватило, то ли мастерства.

Драка тура

Во время матча между «Динамо» и «Александрией» на трибунах «Олимпийского» произошла драка между фанатами, которую удалось «локализовать» лишь при помощи работников правоохранительных органов. Причиной конфликта стало якобы замечание простых болельщиков к фанам не жечь файера. Замечание вызвало агрессию и переросло в настоящий конфликт.

Слова тура

Наставник «Динамо» Мирча Луческу уверен, что пенальти в конце игры против «Александрии» арбитр назначил справедливо: «Пенальти пришел на фоне усталости, на фоне того, что мы давили соперника и поэтому они ошиблись, допустив этот одиннадцатиметровый. Вопросов даже нет к этому пенальти. Он был сто процентов».

Травма тура

СК Днепр-1. Александр Назаренко

В матче против «Вереса» серьезную травму получил полузащитник «днепрян» Назаренко. По словам наставника «Днепра-1» Йовичевича, «Назаренко не выглядит хорошо. Не может встать на ногу, дыра на колене. Это не по-спортивному. Это часть футбола, но когда идет так откровенно, это некрасиво». Александру досталось в жестком стыке с Гончаренко.

Стандарты тура

Оба гола в ворота «Миная» футболисты «Ворсклы» забили, реализовав стандартные ситуации. В первом тайме отличился Кане после розыгрыша штрафного удара. Полузащитник полтавчан с близкого расстояния отправил мяч в дальний верхний угол. За 15 минут до конца игры «Ворскла» забила второй гол. В этот раз – после розыгрыша углового: Чеснаков сильно пробил в левый от голкипера угол ворот, на пути мяча оказался защитник гостей Лиховидько, от ноги которого мяч и срикошетил в ворота.

Гол тура

Настоящий шедевр «нарисовал» в матче против «Черноморца» форвард «Зари» Аллахьяр. Иранец получил мяч в центре поля, на скорости ушел от одного оппонента и приблизился к штрафной площади гостей. Там был обыгран еще один защитник. Апофеозом атаки стал и красивый обыгрыш голкипера: Аллахьяр забивал уже в пустые ворота. Практически в стиле Месси.

Символическая сборная тура: Билык – Цуриков, Чеснаков, Забарный, Конопля – Назарина, Цыганков, Чуже, Тотовицкий, Кане – Аллахьяр.