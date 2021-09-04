Неудача на Евро и провальная игра с Боснией. Чем живет ныне сборная Франции

Чуть больше пяти месяцев прошло с момента последней встречи национальных сборных Украины и Франции. Тогда «сине-желтые» еще под руководством Андрея Шевченко оптимистично стартовали в квалификационном турнире к чемпионату мира-2022, сенсационно сыграв вничью с «трехцветными» в Париже – 1:1. На мяч Антуана Гризманна, забитый уже на 19-й минуте в ворота Бущана, украинцы ответили голом Сидорчука, ассистировал которому Караваев, на которого ныне повесили едва ли не всех собак за неудачу «сине-желтых» на выезде против Казахстана (2:2).

Сборная Франции едет в Киев на матч против Украины в статусе безоговорочного фаворита группы D, хотя по потерянным очкам «трехцветные» не имеют преимущества над весьма скромной командой Финляндии, которая в двух поединках набрала два очка и, в сравнении с французами, имеет еще две игры в запасе. Надо сказать, что глобальных перемен у Франции за последние пять месяцев не произошло, а потому поговорим о тех значимых деталях, на которых все-таки стоит сфокусировать внимание…

Франция не оправдала ожиданий на Евро-2020

Конечно же, футбольное лето 2021 года в Европе было целиком и полностью отдано на откуп финальной части чемпионата континента, которая из-за коронавируса не состоялась годом ранее и была перенесена вперед на 12 месяцев. Сборная Франции, которая в 2018-м вместе с Дидье Дешамом выиграла чемпионат мира, прогнозируемо считалась одним из главных фаворитов турнира, но оправдать ожидания специалистов и болельщиков не смогла.

Да, «трехцветным» изначально пришлось несладко, так как они угодили в «группу смерти» с Германией, Португалией и Венгрией, однако нужно было учитывать особенности регламента, дающие большой шанс на выход из группы даже при условии финиша на третьем месте в квартете. Французы стартовали здорово, сумев вырвать победу у Германии (1:0), хотя тот футбол вряд ли можно было назвать интересным и увлекательным. Игра не соответствовала афише хотя бы потому, что за 90 минут обе команды нанесли по воротам друг друга только 13 ударов (4 – Франция и 9 – Германия), а в створ и вовсе пришелся лишь один. Отпраздновать победу «трехцветным» удалось благодаря автоголу Хуммельса, но это, как принято говорить, частности, ибо события и ход поединка со временем забываются, а счет на табло навсегда остается в истории.

Однако уже в следующей игре Франция неожиданно не смогла справиться с Венгрией (1:1), а в последнем туре свела к ничьей еще и поединок против Португалии (2:2). С учетом того, что соперники также весьма активно теряли очки в этой группе, команде Дешама хватило пяти набранных пунктов, чтобы финишировать на первой строчке и выйти в 1/8 финала на вполне проходимую, как казалось, команду Швейцарии.

Впрочем, проходимыми швейцарцы оказались для Франции только на бумаге. Когда же подопечные Дешама вышли на поле, то оказалось, что про пресловутые овраги «трехцветные» как раз и позабыли. Что правда, на этот раз у Франции было все, чтобы спокойно выигрывать – показатель ожидаемых голов команды Дешама составил 4,12 против 1,83 у соперника. Но основное и дополнительное время поединка завершились вничью – 3:3, а в серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались швейцарцы, которые в четвертьфинале также дотянули до послематчевой серии 11-метровых уже с Испанией, но выйти победителями из нее не смогли.

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Имея в составе Мбаппе, Погба, Гризманна и многих других звезд французы, безусловно, не рассчитывали на столь ранний вылет на Евро-2020. По сути, сборная Украины на континентальном турнире выступила лучше действующего чемпиона мира, так как покинула соревновательный процесс после четвертьфинальной стадии, а вот звезды «трехцветных» вынуждены были паковать чемоданы уже после 1/8-й…

Интересно, что неудача на Евро-2020 не сказалась на Дидье Дешаме. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что после континентального чемпионата имел продолжительную беседу с тренером, по итогам которой за три минуты было решено, что Дешам останется на своем посту. «Нельзя из-за одной неудачи выбрасывать в мусор всю работу», - заявил тогда функционер.

Бензема вернулся

Пожалуй, наиболее важной кадровой новостью в стане сборной Франции с момента последней встречи «трехцветных» с командой Украины является возвращение под знамена действующего чемпиона мира форварда «Реала» Карима Бензема. Тот не выступал за французскую сборную с 2015 года, когда был отстранен из-за громкого скандала, связанного с шантажом экс-хавбека «трехцветных» Матье Вальбуэна.

В 2018 году накануне старта финальной части чемпионата мира президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что Бензема больше никогда не будет вызываться в расположение национальной команды. «Я никогда не говорил о Бензема в негативном ключе. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта», - заявил тогда Ле Гре.

Впрочем, перед стартом финальной части Евро-2020 ситуация вдруг изменилась. Главный тренер французов Дидье Дешам, который находится в должности с 2012 года и прекрасно знаком со всеми деталями пикантной ситуации, неожиданно вызвал Бензема готовиться к континентальному первенству, а для прессы прокомментировал ситуацию просто – мол, Карим изменился и извинился, а выбор футболистов ему как наставнику нужно делать сугубо исходя из спортивного принципа.

Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 Бензема действительно серьезно помог Франции – в 4 матчах он отличился 4 забитыми мячами, записав на свой счет по дублю в ворота сборных Португалии и Швейцарии. Именно Карим стал в итоге лучшим голеадором «трехцветных» на турнире, заставив французских болельщиков несколько забыть о невзрачном турнире, который провел Килиан Мбаппе (0 голов в 4 матчах). Что правда, в целом результат сборной Франции на Евро-2020, о чем мы уже говорили выше, оказался весьма посредственным.

Против Боснии французы провалились

Первый матч после финальной части Евро-2020 сборная Франции провела недавно в рамках возобновившейся квалификации на ЧМ-2022. Соперником подопечных Дешама была сборная Боснии и Герцеговины и, несмотря на все предматчевые ожидания, французы вновь не смогли выиграть на своем поле, хотя в конце марта на выезде одолели балканцев со счетом 1:0. Более того, можно смело говорить, что «трехцветные» дома против боснийцев просто провалились…

Франция по итогам поединка нанесла 8 ударов по воротам соперника, из которых лишь 1 пришелся в створ. Показатель ожидаемых голов «трехцветных» составил 0,25 – это нижайшая цифра за последние 7 лет выступлений сборной Франции, причем для всех матчей, как официальных, так и неофициальных. Безусловно, показатель xG может не являться для кого-то серьезным аргументом в силу своей теоретической специфики, но для пущей наглядности достаточно взглянуть на точки ударов игроков сборной Франции в последнем матче против Боснии и Герцеговины и, например, на эти же данные, но в последней встрече «трехцветных» с Украиной.

Забить французам и не проиграть удалось при помощи автогола, который случился после подачи углового у ворот боснийцев. Хотя здесь «трехцветным» на помощь пришли технологии, ведь если бы не они, то далеко не факт, что арбитры смогли бы разглядеть момент, при котором мяч пересек линию ворот балканской команды, прежде чем его оттуда быстро вынес голкипер Шехич.

Да, с Боснией французы с начала второго тайма играли в меньшинстве, после чего инициатива в игре окончательно отошла к сопернику, который в этот отрезок времени интенсивно использовал прессинг. Франция во второй 45-минутке нанесла лишь два удара по воротам соперника – на 61-й минуте неточной попыткой отличился Дюбуа, а на 77-й выстрел Погба заблокировали защитники боснийцев, а потому даже заикаться о победе в такой ситуации для французов было бы слишком наивно…

Дидье Дешам после второй в отборочном цикле домашней ничьей не скрывал разочарования, но в целом дал понять, что одно очко в меньшинстве будет неплохим подспорьем для «трехцветных» с точки зрения турнирной борьбы: «Очевидно, что с десятью футболистами сложнее. У нас были шансы, но это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы стремились получить три очка, но эти квалификационные кампании трудны для всех. У нас есть еще одно очко, и нам нужно будет искать больше в оставшихся матчах».

Оставшихся матчей у Франции четыре, причем ближайший состоится сегодня вечером на НСК «Олимпийский» против сборной Украины…

У Франции есть кадровые проблемы

К игре против Украины французы подходят с определенными кадровыми проблемами, если можно говорить о таковых вообще, оценивая трезво состав команды Дешама, где от количества звезд рябит в глазах. Прежде всего, стоит отмечать, что в Киеве «трехцветным» не поможет Килиан Мбаппе, который против Боснии и Герцеговины травмировал ногу и уже покинул расположение национальной команды.

Не приходится рассчитывать Дешаму и на Нголо Канте, который был в заявке на Боснию, но так и не сумел полноценно восстановиться от повреждения лодыжки, и также был вынужден досрочно покинуть лагерь «трехцветных», возвратившись в свой клуб. Вместо Канте Дешам уже успел довызвать игрока «Ювентуса» Адриена Рабьо, а Корентена Толиссо, которому врачи также не дали добро на игру в ближайшее время, заменил хавбеком «Марселя» Маттео Гендузи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Также в кадровый минус Франции можно занести и 34-летнего форварда «Милана» Оливье Жиру. Тот сдал положительный тест на коронавирус, и вынужден будет ближайшее время отсидеться на самоизоляции.

Что касается потерь по причине дисциплинарных санкций, то такая у Франции, как и у Украины («сине-желтые», напомним, не смогут рассчитывать на Александра Зинченко), только одна. Из-за удаления в матче против Боснии в Киеве на поле не выйдет Жюль Кунде, но Дешам предусмотрительно заменил его в заявке на 23-летнего правого защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле, который за национальную сборную Франции пока не провел еще ни одного поединка.

Как бы там ни было, но в Киеве, несмотря на определенные кадровые сложности, Дешам и сборная Франции попытаются прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию из четырех поединков. К слову, в последний раз «трехцветные» так долго не могли добыть три очка еще в 2013 году. Тогда французы не выигрывали в течении пяти матчей кряду, и было бы очень неплохо для Украины, если бы по итогам субботней баталии у действующих чемпионов мира произошел такой себе эффект дежавю.