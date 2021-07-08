«Решили вопрос за три минуты». Франция не уволит Дешама

Тренер остается до конца 2022 года

  • 08.07.2021 18:29
  • 494 просмотра
  • 1 комментарий
«Решили вопрос за три минуты». Франция не уволит Дешама
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грет рассказал, что состоялся разговор с тренером сборной Дидье Дешамом, который остается на своем посту.

На Евро-2020, будучи одним из фаворитов, Франция вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

«Мы встретились с Дешамом и поговорили. Разговор был долгий, но решили мы все за три минуты. Дидье будет работать с командой на чемпионате мира-2022».

«Нельзя из-за одной неудачи выбрасывать в мусор всю работу», - считает Ле Грет.

В отборе на ЧМ-2022 Франция играет в одной группе с Украиной.

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Источник — L'Equipe

(2 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.07.2021 18:37
    0
    Зидан опять в пролете
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.07.2021 18:37
    0
    Зидан опять в пролете
    Ссылка
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