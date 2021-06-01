Дидье ДЕШАМ: «Бензема изменился. Его вызов был необходим»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему перед Евро-2020 решил вернуть в команду после 6-летнего перерыва форварда «Реала» Карима Бензема:

«Он изменился. Я принимаю решения по спортивному принципу, поэтому и выбрал его. Я был глубоко убежден, что это необходимо, поэтому и вызвал его.

Нам нужно было поговорить, но не было подходящей возможности. Раз я его вызвал, значит разговор состоялся и прошел хорошо. В свое время Карим делал сильные заявления, но мы проговорили три минуты, и все вновь стало нормально.

Извинения - очень сильная вещь. С тех пор как я стал тренером, с определенными игроками возникали сложные ситуации, но я никогда не придерживался радикальной позиции. Я всегда склоняюсь к варианту, который приносит пользу национальной команде».