Дидье ДЕШАМ: «Бензема изменился. Его вызов был необходим»

Наставник сборной Франции – о форварде «Реала»

  • 01.06.2021 17:21
  • 541 просмотр
  • 0 комментариев
Дидье ДЕШАМ: «Бензема изменился. Его вызов был необходим»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему перед Евро-2020 решил вернуть в команду после 6-летнего перерыва форварда «Реала» Карима Бензема:

«Он изменился. Я принимаю решения по спортивному принципу, поэтому и выбрал его. Я был глубоко убежден, что это необходимо, поэтому и вызвал его.

Нам нужно было поговорить, но не было подходящей возможности. Раз я его вызвал, значит разговор состоялся и прошел хорошо. В свое время Карим делал сильные заявления, но мы проговорили три минуты, и все вновь стало нормально.

Извинения - очень сильная вещь. С тех пор как я стал тренером, с определенными игроками возникали сложные ситуации, но я никогда не придерживался радикальной позиции. Я всегда склоняюсь к варианту, который приносит пользу национальной команде».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — RMC

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности