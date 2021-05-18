Бензема в списке. Заявка сборной Франции на Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав сборной Франции на Евро-2020. Как и ожидалось, в нем нашлось место для форварда «Реала» Карима Бензема, который возвращается в сборную после 6-летнего перерыва.

Заявка сборной Франции:

Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Лион)

Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес (Бавария), Тео Эрнандес (Милан), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кюнде (Севилья), Бемжамен Павар (Бавария), Рафаэль Варан (Реал), Курт Зума (Челси)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Ренн), Нголо Канте (Челси), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриэн Рабио (Ювентус), Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Корентин Толиссо (Бавария)

Нападающие: Карим Бензема (Реал), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (Барселона), Оливье Жиру (Челси), Антуан Гризманн (Барселона), Тома Лемар (Атлетико), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Напомним, на Евро-2020 Франция попала в Группу F к командам Португалии, Германии и Венгрии.