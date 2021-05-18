Неожиданно. Бензема спустя 6 лет готовы вернуть в сборную Франции под Евро

По информации Lequipe, наставник сборной Франции Дидье Дешам неожиданно принял решение вернуть форварда Карима Бензема в состав национальной команды.

Игрок «Реала» не выступал за сборную 6 лет из-за конфликта с Матье Вальбуэна. Бензема обвиняют в шантаже с помощью видео сексуального характера, а судебный процесс по этому делу должен состояться осенью.

Бензема не было в сборной с 2015 года, а Дешам ранее говорил, что не собирается возвращать игрока, несмотря на его бомбардирские успехи.

Однако французская пресса сообщает, что Карим окажется в списке из 26 игроков, которые поедут на Евро-2020.

В составе сборной Бензема забил 27 голов.