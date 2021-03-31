До 5 лет тюрьмы. Осенью состоится суд в деле о шантаже Бензема

Форвард «Реала» уже ждет это заседание

  • 31.03.2021 15:30
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До 5 лет тюрьмы. Осенью состоится суд в деле о шантаже Бензема
© lequipe

Стало известно, что в октябре этого года во Франции пройдет судебное заседание в деле форварда «Реала» Карима Бензема.

Француз обвиняется в том, что он шантажировал полузащитника Матье Вальбуэна видео сексуального характера с его участием.

Сам Бензема, узнав о дате заседания, написал в соцсетях, что уже ждет «завершения этого маскарада». Однако, по информации Lequipe, игроку грозит до 5 лет тюрьмы, если Бензема признают виновным в шантаже.

Несмотря на свои бомбардирские показатели, Карим из-за этого конфликта с 2015 года не вызывается в сборную Франции, которая в 2018 стала чемпионом мира.

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Источник — Goal.com

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