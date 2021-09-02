Подхватил коронавирус. Жиру не сыграет против Украины

34-летний нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру в четверг, 2 сентября, сдал положительный тест на коронавирус.
Игрок находится на самоизоляции. Таким образом, Жиру не сможет принять участие в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция, который состоится в Киеве в субботу, 4 сентября.
В активе Жиру 110 матчей в составе сборной Франции, где он забил 46 мячей.
Official Statement: Olivier Giroud ➡ https://t.co/abchBpyo9k— AC Milan (@acmilan) September 2, 2021
Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud ➡ https://t.co/U4A9BADrlS#SempreMilan pic.twitter.com/7UgxTRTqJa
Источник — ФК Милан
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