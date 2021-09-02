Подхватил коронавирус. Жиру не сыграет против Украины

Форвард «Милана» и сборной Франции выбыл на неопределенный срок

  • 02.09.2021 17:20
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Подхватил коронавирус. Жиру не сыграет против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру в четверг, 2 сентября, сдал положительный тест на коронавирус.

Игрок находится на самоизоляции. Таким образом, Жиру не сможет принять участие в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция, который состоится в Киеве в субботу, 4 сентября.

В активе Жиру 110 матчей в составе сборной Франции, где он забил 46 мячей.

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Источник — ФК Милан

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