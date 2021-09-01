Сборная Франции потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной

Нголо Канте покинул расположение команды Дидье Дешама

  • 01.09.2021 17:38
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Сборная Франции потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Федерация футбола Франции официально сообщила о том, что Нголо Канте покинул расположение национальной команды. Он не успел полностью восстановиться после травмы лодыжки.

Его место в заявке сборной Франции займет полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.

Таким образом, Канте пропустит матчи сборной Франции в отборе к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1 сентября) и против сборной Украины в Киеве в субботу, 4 сентября.

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