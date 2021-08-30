Минай отобрал очки у Шахтера, украинские волейболистки покинули Евро

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 августа.

1. Удаление помогло. Минай дома сумел отобрать очки у Шахтера. Траоре забил очередной гол, но он принес донецкой команде только ничью.

2. Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы. Наши волейболистки проиграли в матче 1/8 финала команде Польши.

3. Девять медалей за день. Украина сохранила место в топ-5 на Паралимпиаде. В воскресенье украинцы добыли еще два золота.

4. Фримпонг опять удачно вышел. Заря в Запорожье минимально победила Ворсклу. В равной игре больше повезло луганской команде, «Ворскла» впервые проиграла.

5. Рух благодаря автоголу минимально одолел Львов. Дерби завершилось минимальной победой номинальных хозяев «Львов Арены».

6. Снова борьба только до перерыва. Мотор и во втором матче обыграл Татран. Запорожский клуб вышел в Финал четырех SEHA-Лиги.

7. ЛЧМ-2021 по биатлону. Джима завоевала второе серебро. Украинка снова проиграла чешке Маркете Давидовой на последнем круге.

8. Заменил Неймара. Месси дебютировал в составе ПСЖ. Лионель вышел на поле в матче чемпионата Франции.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Гонка в Бельгии остановлена из-за дождя. «Выиграл» Ферстаппен. Топ-3 сформировали Ферстаппен, Расселл и Хэмилтон.

10. ОФИЦИАЛЬНО: Костышин ушел с поста тренера Колоса после 0:7 от Динамо. Специалист останется работать в структуре клуба.