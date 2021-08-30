Минай отобрал очки у Шахтера, украинские волейболистки покинули Евро

Главные новости за 29 августа на Sport.ua

  • 30.08.2021 02:30
  • 106 просмотров
  • 0 комментариев
Минай отобрал очки у Шахтера, украинские волейболистки покинули Евро
© ФК Шахтер Донецк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 августа.

1. Удаление помогло. Минай дома сумел отобрать очки у Шахтера. Траоре забил очередной гол, но он принес донецкой команде только ничью.

2. Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы. Наши волейболистки проиграли в матче 1/8 финала команде Польши.

3. Девять медалей за день. Украина сохранила место в топ-5 на Паралимпиаде. В воскресенье украинцы добыли еще два золота.

4. Фримпонг опять удачно вышел. Заря в Запорожье минимально победила Ворсклу. В равной игре больше повезло луганской команде, «Ворскла» впервые проиграла.

5. Рух благодаря автоголу минимально одолел Львов. Дерби завершилось минимальной победой номинальных хозяев «Львов Арены».

6. Снова борьба только до перерыва. Мотор и во втором матче обыграл Татран. Запорожский клуб вышел в Финал четырех SEHA-Лиги.

7. ЛЧМ-2021 по биатлону. Джима завоевала второе серебро. Украинка снова проиграла чешке Маркете Давидовой на последнем круге.

8. Заменил Неймара. Месси дебютировал в составе ПСЖ. Лионель вышел на поле в матче чемпионата Франции.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Гонка в Бельгии остановлена из-за дождя. «Выиграл» Ферстаппен. Топ-3 сформировали Ферстаппен, Расселл и Хэмилтон.

10. ОФИЦИАЛЬНО: Костышин ушел с поста тренера Колоса после 0:7 от Динамо. Специалист останется работать в структуре клуба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности