ОФИЦИАЛЬНО: Костышин ушел с поста тренера Колоса после 0:7 от Динамо

Специалист останется работать в структуре клуба

  • 29.08.2021 12:16
  • 2909 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Костышин ушел с поста тренера Колоса после 0:7 от Динамо
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

44-летний главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба Андрею Засухе утром в воскресенье, 29 августа.

Президент принял это решение и предложил Руслану Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин согласился на предложение и останется работать в «Колосе».

Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе.

Костышин возглавлял «Колос» с 2014 года и прошел с клубом путь от первенства Киевской области до украинской Премьер-лиги.

В поединке 6-го тура УПЛ «Колос» проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:7.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 29.08.2021 12:44
    0
    у игроков профессиональные контракты вся вина ложится на плечи тренера
    я понимаю если бы на место костышина пригласили хорошего тренера их к нас хватает
    а так сезон начался прошло 5 туров и поменялся тренер проведённые сборы прошли напрасно
    Смелое решение тренера вопрос оправдает ли оно ситуацию
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.08.2021 12:40
    -1
    Вячеслав Круссер, 29.08.2021 12:29
    ты смешной?
    Чего ?
    У них денег много плюс состав там нормальный.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 29.08.2021 12:39
    +1
    Шо за истерика?
    Прям какая-то пандемия истерик последнее время
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.08.2021 12:38
    +3
    по крайней мере у Костышина есть сердце-не тянет клуб которому отдал большую часть карьеры-не мучай его
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 29.08.2021 12:35
    +2
    Грозний без роботи
    Ссылка
    Батя
    online
    Батя, 29.08.2021 12:34
    0
    Селезнев ушел,и Колос развалился.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 29.08.2021 12:29
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 29.08.2021 12:23
    Григорчук
    ты смешной?
    Ссылка
    Snyder98
    Snyder98, 29.08.2021 12:27
    +3
    чекаємо інтервю Селезньова
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.08.2021 12:26
    0
    фарт Костышина закончился ишшо в Караганде
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.08.2021 12:23
    -4
    Григорчук
    Ссылка
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