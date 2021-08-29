ОФИЦИАЛЬНО: Костышин ушел с поста тренера Колоса после 0:7 от Динамо

44-летний главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подал в отставку, о чем сообщил президенту клуба Андрею Засухе утром в воскресенье, 29 августа.

Президент принял это решение и предложил Руслану Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин согласился на предложение и останется работать в «Колосе».

Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» назначен Сергей Кузнецов, работавший помощником Костышина в его тренерском штабе.

Костышин возглавлял «Колос» с 2014 года и прошел с клубом путь от первенства Киевской области до украинской Премьер-лиги.

В поединке 6-го тура УПЛ «Колос» проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:7.