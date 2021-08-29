Рух благодаря автоголу минимально одолел Львов

После поражения в прошлом туре от «Днепра-1» и из-за травм отдельных игроков главный тренер «Руха» Леонид Кучук сделал значительные кадровые изменения в стартовом составе. Вместо Дидыка, Романа, Бойчука и Ориховского на поле «Арены Львов» вышли Гагун, Притула, Кузык и Мартынюк. Исполняющий обязанности главного тренера «Львова» Тарас Чопик также после поражения от «Александрии» совершил ротации. Вместо Крушинского, Зозули, Ренана Оливейры, Алваро и Довгого в игру вступили Романчук, Бусько, Брикнер, Чирьяк и Ныч.

Уже в дебюте игры первый опасный момент создали номинальные гости, но Эрнест, который в свое время выступал за «Рух», пробил над перекладиной. А второй контрвыпад «Львова» завершился ударом Ныча, но опытный Панькив отбил мяч на угловой. Хозяева поля пытались больше контролировать мяч, но завершающих ударов в створ ворот «Львова» не было.

Напряжение на поле нарастало, и арбитру Романову приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек. А опасных моментов и дальше было мало. В дождливую погоду оживление на трибунах вызвала навесная передача Борячука на Климчука, но у того прицельный удар с близкого расстояния не получился. Мог забить гол в «раздевалку» Кузык, но Ильющенков ногами ликвидировал угрозу.

Руховцы активно начали второй тайм, однако игроки «Львова» большими силами отходили на свою половину поля, разрушая атаки соперников. Пытаясь добавить остроты атакующим действиям оба тренера начали делать замены. Однако, изменить счет удалось лишь в середине тайма. Притула с правого края выполнил угловой удар, и мяч рикошетом от Ренана Оливейры влетел в сетку ворот горожан.

Подопечные Тараса Чопика после пропущенного гола активизировались и имели возможности сравнять счет. Сначала Эрнест выходил на свидание с Панькивом, но переиграть опытного вратаря не сумел. А потом после удара Семенива мяч попал в штангу ворот «Руха». Не хватило точности и завершающему удару Романчука. В компенсированное время был удален с поля молодой руховец Карабин.

В итоге, впервые в УПЛ поединок «Руха» и «Львова» не завершился вничью. При этом домашняя клубная рекордная победная серия «Руха» продолжается в чемпионате уже 5 игр подряд. «Львов» же не побеждает уже 8 игр кряду (три ничьи и пять поражений), а пропускает голы в течение 9-ти матчей (16 мячей). Белорус Леонид Кучук у руля различных клубов одержал юбилейную, 30-ю, победу своих подопечных в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Рух» – «Львов» – 1:0.

Ренан (66, автогол).



Карабин (90+5).



Борячук (27), Билый (78) - Махмутович (27), Романчук (48), Эрнест (58).

«Рух»: Панькив, Карасюк, Федорчук (Лях, 90+4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сыч, 90+4), Билый, Гагун, Борячук (Карабин, 86), Кузык (Бойчук, 56), Мысык, Мартынюк.



«Львов»: Ильющенков, Романчук (Крушинский, 81), Махмутович, Якимец, Политыло, Брикнер (Альваро, 69), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Довгий, 69), Ныч (Ренан, 59), Грысьо (Семенив, 59).



Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА