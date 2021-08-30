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Рух Львов
1 : 0
Львов
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Игра против Львова могла сложиться по-разному»

Главный тренер «Руха» – о победе в львовском дерби

  • 30.08.2021 00:45
  • 50 просмотров
  • 2 комментария
Леонид КУЧУК: «Игра против Львова могла сложиться по-разному»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился эмоциями после победы во львовском дерби против ФК «Львов» (1:0).
 
«Эта игра могла сложиться по-разному. Побеждает тот, кто меньше ошибается и кто лучше играет в обороне и атаке. На протяжении почти всего матча мы надежно играли в обороне и в позиционном владении. Да, были напряженные последние минуты, но это больше эмоции. Немного неудачно выходили в быстрые атаки, но в любой игре есть положительные и отрицательные моменты.
 
Я очень хорошо почувствовал дух львовского дерби. Приглашаю болельщиков приходить на каждый наш матч. Во Львове очень любят футбол. Здесь очень хорошие болельщики. Чем больше будет болельщиков на этом замечательном стадионе, тем интереснее будут матчи. Благодарен всем, кто сегодня пришел на этот поединок», - сказал Кучук.

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Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 30.08.2021 00:55
    0
    Так обе команды по игре-наихудшие в УПЛ
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    kaka
    kaka, 30.08.2021 00:54
    0
    просто тренерский талант наставника Фекалий помог вам вымучить гол-его замена с выходом Ренана-это шедевр
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